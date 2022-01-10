Цена биткоина опускалась ниже $40 000
В понедельник, 10 января, котировки первой криптовалюты опустились ниже $40 000. Падение за последние сутки составило 4%, согласно CoinGecko.
10 января 2022 | 18:53Апдейт:
Курс первой криптовалюты снова находится на отметках выше $40 000.
На момент написания биткоин торгуется в раойне $39 900. Капитализация составляет $754,9 млрд.
График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.
За первые десять дней 2022 года цена первой криптовалюты опустилась более чем на 15%, а падение относительно максимума в $69 000 превышает 40%.
Курс Ethereum опускался до $2930. На момент написания актив находится на уровне $3000.
График ETH/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.
В красную зону вошли и другие криптоактивы из топ-10 по капитализации за исключением стейблкоина USDC.
Данные: CoinGecko.
Совокупный объем ликвидаций на рынке фьючерсов за последние 24 часа превысил $307 млн.
Обвал произошел на фоне очередного отключения интернета в Казахстане после частичного восстановления доступа.
⚠️ Update: #Kazakhstan is again in the midst of a near-total internet blackout following a partial restoration of service earlier today.— NetBlocks (@netblocks) January 10, 2022
The information vacuum continues to limit human rights monitoring and coverage of incidents on the ground.
📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/UQI3sVox1D
10 января глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев в комментарии ForkLog сообщил, что практически все местные легальные майнинговые дата-центры начали возобновлять работу.
Ранее экономист Алекс Крюгер допустил падение цены BTC ниже $40 000 в условиях высокой инфляции. Обновление локального минимума 6 января произошло на фоне новостей о готовности ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и быстрее, чем ожидалось.
Крюгер напомнил о выступлении 11 января Джерома Пауэлла на слушаниях по утверждению его кандидатуры в качестве главы Федрезерва на второй срок.
Given the circumstances, have to believe that tomorrow a minimally well behaved Powell will make stocks put on a nice relief rally. If he doesn't, then you'll all get another chance to relive this morning and buy the crypto dip again.— Alex Krüger (@krugermacro) January 10, 2022
«Учитывая обстоятельства, приходится верить, что завтра минимально корректный Пауэлл заставит акции пойти на хороший подъем. Если он этого не сделает, то у вас будет еще один шанс пережить это утро и снова купить криптовалюту», — написал аналитик.
Напомним, в декабре миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.