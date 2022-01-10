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Цена биткоина опускалась ниже $40 000

Цена биткоина опускалась ниже $40 000


В понедельник, 10 января, котировки первой криптовалюты опустились ниже $40 000. Падение за последние сутки составило 4%, согласно CoinGecko.


10 января 2022 | 18:53Апдейт:

Курс первой криптовалюты снова находится на отметках выше $40 000.




На момент написания биткоин торгуется в раойне $39 900. Капитализация составляет $754,9 млрд.


График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

За первые десять дней 2022 года цена первой криптовалюты опустилась более чем на 15%, а падение относительно максимума в $69 000 превышает 40%.


Курс Ethereum опускался до $2930. На момент написания актив находится на уровне $3000.


График ETH/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

В красную зону вошли и другие криптоактивы из топ-10 по капитализации за исключением стейблкоина USDC.


Данные: CoinGecko.

Совокупный объем ликвидаций на рынке фьючерсов за последние 24 часа превысил $307 млн.


Обвал произошел на фоне очередного отключения интернета в Казахстане после частичного восстановления доступа.



10 января глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев в комментарии ForkLog сообщил, что практически все местные легальные майнинговые дата-центры начали возобновлять работу.


Ранее экономист Алекс Крюгер допустил падение цены BTC ниже $40 000 в условиях высокой инфляции. Обновление локального минимума 6 января произошло на фоне новостей о готовности ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и быстрее, чем ожидалось.


Крюгер напомнил о выступлении 11 января Джерома Пауэлла на слушаниях по утверждению его кандидатуры в качестве главы Федрезерва на второй срок.



«Учитывая обстоятельства, приходится верить, что завтра минимально корректный Пауэлл заставит акции пойти на хороший подъем. Если он этого не сделает, то у вас будет еще один шанс пережить это утро и снова купить криптовалюту», — написал аналитик.


Напомним, в декабре миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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