Цена биткоина опускалась ниже $40 000

В понедельник, 10 января, котировки первой криптовалюты опустились ниже $40 000. Падение за последние сутки составило 4%, согласно CoinGecko.

10 января 2022

Курс первой криптовалюты снова находится на отметках выше $40 000.

На момент написания биткоин торгуется в раойне $39 900. Капитализация составляет $754,9 млрд.

График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

За первые десять дней 2022 года цена первой криптовалюты опустилась более чем на 15%, а падение относительно максимума в $69 000 превышает 40%.

Курс Ethereum опускался до $2930. На момент написания актив находится на уровне $3000.

График ETH/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

В красную зону вошли и другие криптоактивы из топ-10 по капитализации за исключением стейблкоина USDC.

Данные: CoinGecko.

Совокупный объем ликвидаций на рынке фьючерсов за последние 24 часа превысил $307 млн.

Обвал произошел на фоне очередного отключения интернета в Казахстане после частичного восстановления доступа.

⚠️ Update: #Kazakhstan is again in the midst of a near-total internet blackout following a partial restoration of service earlier today. The information vacuum continues to limit human rights monitoring and coverage of incidents on the ground. 📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/UQI3sVox1D

10 января глава Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана Алан Дорджиев в комментарии ForkLog сообщил, что практически все местные легальные майнинговые дата-центры начали возобновлять работу.

Ранее экономист Алекс Крюгер допустил падение цены BTC ниже $40 000 в условиях высокой инфляции. Обновление локального минимума 6 января произошло на фоне новостей о готовности ФРС повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и быстрее, чем ожидалось.

Крюгер напомнил о выступлении 11 января Джерома Пауэлла на слушаниях по утверждению его кандидатуры в качестве главы Федрезерва на второй срок.

Given the circumstances, have to believe that tomorrow a minimally well behaved Powell will make stocks put on a nice relief rally. If he doesn't, then you'll all get another chance to relive this morning and buy the crypto dip again.