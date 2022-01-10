Читинская коррекционная школа получит новое оборудование по нацпроекту «Образование»

В Читинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе в 2022 году откроются новые мастерские для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Образование», информирует Минпросвещения России.

На уроках технологии ребята будут изучать основы профессий, востребованных на современном рынке труда, и получать актуальные навыки.

В школе также будут обновлены учебные классы и кабинеты для психолого-педагогического сопровождения учащихся.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» в Забайкальском крае современным оборудованием оснащены мастерские в Урульгинской специальной школе-интернате и специальной коррекционной общеобразовательной школе № 10 города Краснокаменска.

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, определённой Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

По итогам 2021 года в России было оснащено 508 коррекционных школ из более чем 1500.