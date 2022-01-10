"Что написано в интернете – неправда": дочь Хлебниковой рассказала, как выглядит получившая ожоги певица
56-летняя Марина Хлебникова получила страшные ожоги в результате пожара в собственной квартире. Ее единственная дочь Доминика раскрыла, как в настоящее время выглядит певица.
Сейчас 22-летняя девушка общается с матерью по видеосвязи, так как из-за коронавируса не пускают к певице в больницу.
По словам Доминики, лицо Марины Хлебниковой не в бинтах, так как перебинтована только волосистая часть головы.
Женщина утверждает, что лицо у ее матери осталось таким же, каким было до пожара.
Как отмечает Доминика, с каждым днем Марине Хлебниковой становится все лучше. Дочь певицы надеется, что через месяц ее мать будет дома.
"Общаемся ежедневно долго по видеосвязи - мама себя чувствует намного лучше, чем в первые дни. Настрой позитивный. Ее здоровье и моральное состояние гораздо лучше. Не могу сказать сколько операций прошло и будет в дальнейшем – мама мне не говорит. Прогнозов конкретных никто не давал. Но я надеюсь и предполагаю по ее состоянию – еще месяц где-то в больнице", - рассказала девушка.[b][/b]
ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.
В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу.
Как писал NEWSTES, ранее Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи.