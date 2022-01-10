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"Что написано в интернете – неправда": дочь Хлебниковой рассказала, как выглядит получившая ожоги певица

"Что написано в интернете – неправда": дочь Хлебниковой рассказала, как выглядит получившая ожоги певица

56-летняя Марина Хлебникова получила страшные ожоги в результате пожара в собственной квартире. Ее единственная дочь Доминика раскрыла, как в настоящее время выглядит певица.

Сейчас 22-летняя девушка общается с матерью по видеосвязи, так как из-за коронавируса не пускают к певице в больницу. 

По словам Доминики, лицо Марины Хлебниковой не в бинтах, так как перебинтована только волосистая часть головы. 

Женщина утверждает, что лицо у ее матери осталось таким же, каким было до пожара.

Все что было написано в интернете по поводу ожогов, зрения, волос и другого – неправда. Она выглядит такой же красивой, какой она и была. Есть ожоги, но это явно не 80%, не 50% и не 30%... Мы с мамой общаемся так, чтобы ей оставаться на позитивной ноте. Я вижу, что ей бывает плохо. Физически маме тяжело, а эмоционально она держится хорошо – пытается сделать так, чтобы я, ее мама и дедушка держались

Как отмечает Доминика, с каждым днем Марине Хлебниковой становится все лучше. Дочь певицы надеется, что через месяц ее мать будет дома.

"Общаемся ежедневно долго по видеосвязи - мама себя чувствует намного лучше, чем в первые дни. Настрой позитивный. Ее здоровье и моральное состояние гораздо лучше. Не могу сказать сколько операций прошло и будет в дальнейшем – мама мне не говорит. Прогнозов конкретных никто не давал. Но я надеюсь и предполагаю по ее состоянию – еще месяц где-то в больнице", - рассказала девушка.[b][/b]

ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.

В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу.

Как писал NEWSTES, ранее Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи.

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По материалам: uposters.ru

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