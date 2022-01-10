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Дату выхода Shadow Man: Remastered на Xbox обнаружили в Microsoft Store

Дату выхода Shadow Man: Remastered на Xbox обнаружили в Microsoft Store


Shadow Man: Remastered в апреле 2021 года вышла в Steam, где игра получила «Крайне положительные» отзывы от игроков. Уже 13 января проект доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S, хотя он и не был заявлен в списке релизов этой недели. Страницу игры обнаружили в Microsoft Store, пока купить ее нельзя, но на ней указана дата релиза.

Shadow Man Remastered — это обновленная версия проекта 1999 года. Игра ранее не выходила на приставках Xbox.

Shadow Man Remastered

Грядёт Человек-тень — тот, кто преследует зло в царстве мёртвых и царстве живых. Чтобы остановить апокалипсис. Чтобы спасти вашу душу.
Перейти в Microsoft Store

Обновленная версия Shadow Man Remastered предлагает улучшенную графику (есть возможность переключаться на классическую), улучшенную модель разрушения, обновленный интерфейс, улучшенный ИИ и некоторый новый контент. Отметим, что в Shadow Man Remastered в Steam отсутствует русская локализация. Как сообщает портал trueachievements, на Xbox в игре будет 33 достижения.

Ниже можно видеть релизный трейлер Shadow Man: Remastered для PC.


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По материалам: newxboxone

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