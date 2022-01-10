День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии в церкви сожженных, 10 января 2022 года

Вадим Карасев

В православном мире вспоминают Великое гонение на христиан, которое унесло жизни 20 000 мучеников. Столь масштабная трагедия не забывается, и 10 января верующие посещают службы, чтобы отдать ей дань памяти.

20 тысяч мучеников известны как Никомидийские — смерть настигла их в городе Никодемии (ныне — город Измит в Турции). IV век запомнился страшной трагедией, в честь которой установлен день памяти. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести день в смиренных молитвах, очищающих души от негатива.

Римский император Максимиан установил, что каждый, кто откажется приносить жертвы языческим богам и будет проповедовать христианство, должен испытать муки пыток и казнь. В Никомедийской церкви верующие отмечали Рождество Христово, и им император приказал отвернуться от веры в пользу язычества. Услышав отказ, Максимиан приказал сжечь храм. Епископ Анфим Никомидийский успел окрестить и причастить присутствующих на службе перед смертью.

Гонения на христиан начались задолго до трагедии и продолжались после. Христиан пытали, отбирали всяческие права и самыми жестокими способами пытались пресечь любые попытки следовать православной вере. Тем не менее христиан становилось все больше, и страшные кары не отвернули людей от выбранного пути.

Святая вера и любовь к Господу помогли людям выстоять и доказать, что истинная вера не измеряется материальными благами, а идет от чистого сердца, позволяет жить праведно, не совершая дурных поступков, помогая ближним и развиваясь духовно.