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Десять странных и необычных секс-игрушек

Десять странных и необычных секс-игрушек


10. Зажимы для сосков в виде кукольных рук

Описание странной секс-игрушки гласит: «Это действительно сложно и болезненно, но для большинства хуже всего – внешний вид».
Если вы предпочитаете использовать зажимы для сосков для удовольствия и хотите добавить в этот процесс элемент жути, то подобная вещь – именно то, что «доктор прописал». Каждый зажим для сосков продается индивидуально.

9. Расширитель уретры

Эта эротическая игрушка подарит ни с чем не сравнимые ощущения растяжения, по отзывам – местами болезненные. Долго такой расширитель носить нельзя – может начаться недержание мочи. Но и короткое знакомство с ним подарит массу впечатлений, особенно для поклонников легкого бдсм.

8. Драконий пенис TheDrodong

Святая мать драконов! Этот ужасающий фаллоимитатор, сделанный фанатами, был создан, чтобы отпраздновать последний сезон сериала «Игра престолов». Если вы когда-нибудь хотели ублажить своего внутреннего Таргариена и оседлать дракона… теперь у вас есть шанс.

7. Фаллоимитатор в виде осьминога

Вряд ли подобное существо проживает на дне океана, но если у вас фетиш, связанный с жителями глубин, то такой дилдо стоит приобрести.
У него два ряда выступов с гладкой текстурой, которые позволят получить дополнительные ощущения при анальном или вагинальном проникновении. А изогнутый октохвост упрощает удержание и использование этого предмета.

6. Вибратор-стимулятор Fun Factory VOLTA

Эта игрушка с очень длинными «губами» предназначена для имитации орального секса. Она имеет несколько уровней интенсивности и режимов вибрации, подходит и мужчинам, и женщинам, а благодаря водонепроницаемости с устройством можно играть лежа в ванне или находясь под душем.
Один рецензент написал, что этот вибратор заставил его «улыбаться весь день».

5. Мастурбатор Zombie Fleshlight

Работает точно так же, как и любой мастурбатор Fleshlight, однако выглядит жутко. Изготовлен из материала Real Feel Super Skin (естественная на ощупь суперкожа), который по тактильным ощущениям схож с настоящей человеческой плотью.

4. Мастурбатор David’s Muzzle в виде морды оборотня

Укусить такой оборотень не сможет, зато заставить завыть от наслаждения способен. И не бойтесь его клыков, они хоть и реалистичные, но гибкие.
Этот вариант будет отлично смотреться на полке в паре с пятым номером рейтинга самых странных секс-игрушек. На зарубежных интернет-площадках такая вещь стоит от 100 долларов, и доступна в разных цветах.

3. Съедобная пудра для тела Sweet Snow

Эта сладкая пудра для тела доступна в пяти различных вкусах, один из которых обязательно понравится вашему партнеру.
Это отличный способ «смахнуть» пыль с тела, приятно провести время вдвоем, а заодно и слегка подкрепиться.

2. Эректильное кольцо в виде кобры

Одна из самых дорогих секс-игрушек в мире представляет собой змею из золота и бриллиантов, голову которой можно использовать для стимуляции клитора партнерши. Выглядит кольцо массивно и вряд ли слишком удобно в использовании, зато сделано знаменитым ювелиром для бренда VELV’OR, и стоит больше 163 тысяч долларов.

1. Перископ удовольствия

Эта удивительная секс-игрушка предназначена частично для самопроверки и частично для стимуляции нужной зоны. После помещения в выбранную полость ваш партнер может включить вибрацию и наслаждаться видом через подсвечиваемое смотровое окно.

Мы не совсем уверены, что именно покажет перископ удовольствия, но в любом случае попробовать стои
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По материалам: Sivator

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