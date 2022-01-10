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Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные подсветки

Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные подсветки


Множество аксессуаров для игровых приставок Xbox и Playstation, которые продаются в США и Европе, отсутствуют в свободной продаже на территории России. Из-за этого о большинстве таких аксессуаров игроки даже не знают, хотя среди них попадаются и весьма любопытные. На очередной такой любопытный аксессуар мы обратили внимание из поста пользователя Reddit.

Компания Finesse Mods выпускает для приставок Xbox Series X светодиодные подсветки — у них на сайте можно ознакомиться с ассортиментом. Это немецкая компания, но у них на сайте указано, что есть доставка по всему миру. Светодиодная подсветка для Xbox Series X предлагается в трех вариациях:



Подсветка верхней решетки — 29,95 евро



Подставка-подсветка — 37,95 евро



Комплект из двух указанных выше аксессуаров — 59,95 евро

Каждый из вариантов доступен в зеленом и синем цвете — ниже можно посмотреть на несколько фотографий того, как это выглядит при подключении.






Отметим, что подсветка подключается сзади к игровой приставке Xbox Series X в разъем USB. Ниже можно видеть сами эти устройства.






Как указывают разработчики девайсов, их устройства не влияют на охлаждение консоли Xbox Series X.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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