Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные подсветки





Множество аксессуаров для игровых приставок Xbox и Playstation, которые продаются в США и Европе, отсутствуют в свободной продаже на территории России. Из-за этого о большинстве таких аксессуаров игроки даже не знают, хотя среди них попадаются и весьма любопытные. На очередной такой любопытный аксессуар мы обратили внимание из поста пользователя Reddit.

Компания Finesse Mods выпускает для приставок Xbox Series X светодиодные подсветки — у них на сайте можно ознакомиться с ассортиментом. Это немецкая компания, но у них на сайте указано, что есть доставка по всему миру. Светодиодная подсветка для Xbox Series X предлагается в трех вариациях:

Подсветка верхней решетки — 29,95 евроПодставка-подсветка — 37,95 евроКомплект из двух указанных выше аксессуаров — 59,95 евро

Каждый из вариантов доступен в зеленом и синем цвете — ниже можно посмотреть на несколько фотографий того, как это выглядит при подключении.

Отметим, что подсветка подключается сзади к игровой приставке Xbox Series X в разъем USB. Ниже можно видеть сами эти устройства.

Как указывают разработчики девайсов, их устройства не влияют на охлаждение консоли Xbox Series X.