Дубленки-бушлаты, яркие пуховики и кашемир в новой подборке лукбуков

Вадим Карасев

В новой подборке лукбуков актуальные модели верхней зимней одежды, уютные свитера и "несвадебная" свадебная коллекция, вещи из которой надеть можно не только в загс.

1.Furfurza

Ключевыми моделями в новой коллекции бренда Ксении Костевич стали тулупы оверсайз, дубленки-бушлаты и жилеты из овчины в винтажном стиле. Комбинировать их можно с панамами и капюшонами-манишками. Цены на верхнюю одежду стартуют от 53 тысяч рублей.





Furfurza









































2.Akhmadullina Dreams

Лукбук коллекции под лозунгом Dance and Dream получился очень жизнерадостным — зрителя приглашают на импровизированный музыкальный фестиваль и призывают радоваться каждому дню. Неплохой настрой для начала нового года. Цены на пуховики и пальто стартуют от 20 тысяч рублей, на платья — от 10 тысяч рублей.





Akhmadullina Dreams





















































3.Aavako

Концепцию своего бренда его создательница Анна Авраменко позиционирует как идею создавать "несвадебную" свадебную одежду. Смысл заключается в том, что красота невесты не в помпезности ее наряда, а в первую очередь в искренности. Это делает вещи в коллекции весьма универсальными — надеть все это точно можно не только в загс. В зимний гардероб вещи тоже впишутся — когда читать стихи Деду Морозу уже не просят, но все еще хочется быть Снежинкой. Платье из шелка стоит 28 тысяч рублей, однобортный жакет оверсайз — 21 800 рублей, а кюлоты — 16 тысяч.





Aavako

































4.Juli Too

В зимней коллекции бренда российского дизайнера Юлии Скрябиной можно найти плащ-трансформер, нарядные блузы, уютный кашемир. Акцент сделан на силуэте и четкой посадке по фигуре. Цены на мини-платья стартуют от 30 тысяч рублей, эффектное кимоно обойдется в 40 750 рублей, свитера — в 22 500 рублей.





Juli Too





















































Надя Бесчетникова