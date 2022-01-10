Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации

Как сообщают СМИ, 68-летняя актриса Елена Проклова находится в клинике с инсультом средней тяжести. По данным источника, Елена Игоревна сама приехала в больницу, жалуясь на сильное головокружение и повышенное давление. Ей срочно сделали МРТ головного мозга, которое показало — у актрисы инсульт. 10 января заслуженная артистка была переведена в реанимацию. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. На звонки актриса не отвечает, ее телефон недоступен. Официальные представители знаменитости пока молчат.Елена Проклова В 2021 году Елена Проклова отметилась громким скандалом. Во время интервью Лере Кудрявцевой она рассказала о домогательствах известного актера. Знаменитость отметила, что на тот момент она была несовершеннолетней и не могла оказать сопротивления. Сопоставив факты, поклонники и журналисты пришли к выводу, что это был... Олег Табаков. В тот период он как раз снимался вместе с актрисой и, по слухам, был влюблен в юную звезду. Сама Проклова не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Откровения Елены Игоревны обрели широкий резонанс в обществе. Эту ситуацию до сих пор обсуждают в театральном мире и СМИ. Многие считают, что она посрамила доброе имя Олега Павловича, другие же говорят, что молчать о таком нельзя.