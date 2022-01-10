Генетический анализ показал, что дерево личи было введено в культуру дважды

Вадим Карасев

Международная группа ученых из США, Китая, Сингапура, Франции и Канады прочитала геном личи — тропического фруктового дерева. Полученные результаты облегчат выведение новых сортов дерева, а также прольют свет на его эволюционную историю.

Личи (Litchi chinensis), или китайская слива, относится к семейству сапиндовых, куда, помимо него, входят и другие тропические плодовые деревья, например, лонган, рамбутан или гуарана. В качестве отдельного подсемейства в число сапиндовых входят конскокаштановые, включающие в себя не только конский каштан, но и многочисленные виды клена. Но это все-таки более далекие родственники личи.

Высокие вечнозеленые деревья личи приносят плоды размером 2,5‒4 сантиметра, под шершавой розоватой кожурой которых скрывается белесая желеобразная мякоть, вкус которой обычно описывают как смесь винограда с клубникой. Плантации личи существуют в двух десятках стран, во многих регионах его выращивание служит важной частью местной экономики. Основной производитель личи — Китай, за ним следуют Индия, другие страны Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Мадагаскар и Южная Африка.

Самые ранние упоминания о выращивании личи на юге Китая относятся ко второму веку до нашей эры. Во времена династии Тан, примерно 1300–1100 лет назад, император организовал курьерскую службу с быстрыми лошадьми для перевозки свежих плодов личи с юга к императорскому двору. Деревья личи имеют самую продолжительную продуктивную продолжительность жизни среди тропических и субтропических фруктовых деревьев. Самое старое дерево личи известно под именем Сунсян. Оно растет в провинции Фуцзянь в Китае. Дереву более 1250 лет, и оно плодоносит до сих пор.

Многочисленные дикие деревья личи растут в тропических лесах острова Хайнань и провинции Юньнань, а также в холмистых районах на западе Гуандуна и востоке Гуанси. Однако точный центр происхождения и история окультуривания личи остаются неизвестными.

Профессор Южно-Китайского сельскохозяйственного университета Цзянго Ли и его коллеги получили высококачественный эталонный геном популярного сорта личи Фэйцзысяо. «Секвенируя и анализируя дикие и культивируемые сорта личи, мы смогли проследить происхождение и историю одомашнивания личи. Мы продемонстрировали, что ранние и поздние сорта были получены в результате независимых событий одомашнивания человеком в Юньнани и Хайнане соответственно», — рассказал профессор Ли.

Дикие личи возникли в Юньнани на юго-западе Китая, распространились на восток и юг до острова Хайнань, а затем были введены в культуру независимо в каждом из этих двух мест. В Юньнани люди начали выращивать очень ранние сорта, а на Хайнане — поздноцветущие сорта, плодоношение которых наступает позже. В конце концов, скрещивание между сортами из этих двух регионов привело к появлению гибридов, в том числе таких сортов, как Фэйцзысяо, которые остаются популярными и сегодня. Точное время этих событий неизвестно. Но исследователи предполагают, что эволюционное расхождение между популяциями личи в Юньнани и Хайнане, которое случилось до одомашнивания, могло произойти около 18 000 лет назад.

Кроме этого, ученые определили конкретный генетический вариант, удаленный фрагмент генома, который можно использовать в качестве простого биологического маркера для скрининга сортов личи с разным временем цветения, что внесет важный вклад в будущие селекционные программы.

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Genetics.