Гороскоп Павла Глобы на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем. Если вам хочется. Чтобы неделя с 10 по 16 января прошла успешно, старайтесь следовать его рекомендациям на этот период. Это поможет вам обойти стороной препятствия.

Отдельное спасибо стоит сказать порталу Woman’s day, который поделился с нами этими полезными советами. Согласно прогнозам, первая полноценная рабочая неделя (а для кого-то уже вторая) пройдет не без сложностей, но по итогу мы получим много позитивных эмоций и добьемся поставленных задач, если не будем сходить с намеченного пути.

Овен

Четверг, пятница и суббота — три дня силы для Овнов. В этот период они будут максимально продуктивными. Что касается темных сторон, то они могут раскрыться 10 или 16 января — в самые неблагоприятные дни недели. В целом неделю можно назвать идеальным временем для карьерного роста и поисков новой работы, максимальной активности в работе. В общении с людьми ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям. Это может привести Овнов к проблемам в отношениях с друзьями, близкими и второй половинкой. Справиться с возросшей агрессией помогут физические упражнения.

Телец

Тельцы могут чувствовать какую-то необъяснимую усталость, особенно 11 и 12 января — когда планеты и звезды будут находиться в некотором диссонансе. В такие периоды необходимо будет пользоваться советами о том, как стать бодрее и энергичнее. В любви лучше не строить стен вокруг себя, а заниматься их разрушением. Важно общаться с близкими, заниматься совместными делами. Повезет тем, кто любит яркие эмоции, общение. Большие успехи могут ожидать людей этого Знака в финансовой сфере. Это хороший период для покупок, расширения бизнеса.

Близнецы

Близнецам в эти семь дней необходимо научиться доверять внутреннему голосу. Также полезно будет прислушиваться к советам близких и друзей. Особенно важно это будет для сферы любви. Близнецы могут сделать необдуманный шаг, который разрушит или подпортит отношения. Астролог советует избегать острых углов и держать эмоции при себе. С 13 по 15 число представителям данного Знака придется бороться за свои убеждения в работе и бизнесе. Не исключены будут нападки со стороны неприятелей. Также велик риск заболеть, поэтому лучше одеваться по погоде.

Рак

Раки относятся к Знакам Зодиака, которые не прощают обид. На этой неделе, особенно 10 и 16 января, лучше прощать людей и давать им второй шанс. Основной сферой общения для Раков станет работа и дела. Важно наладить контакт с коллегами и партнерами. В браке нужно научиться идти на уступки. Астролог советует не провоцировать на конфликт вторую половинку. Это может стоить Ракам отношений. В работе и бизнесе наступает идеальное время для спокойной и размеренной работы. Не нужно принимать важных решений, торопиться.

Лев

Львам нужно запрограммировать свою энергетику на успех. Легче всего это будет сделать в дни силы: 10, 14 и 15 января, когда звезды будут в гармонии с планетами. Эта неделя для Львов является одной из самых благоприятный этой зимой. Самой важной станет сфера любви и семьи. Одинокие Львы смогут найти любовь, а те, у кого уже есть отношения, смогут наладить их и вернуть у жизни. Работа важна, но не стоит уходить в нее на сто процентов, потому что продуктивность упадет. Львы могут брать отпуск, либо заниматься самыми простыми делами.

Дева

По мнению Павла Глобы, этот период очень благоприятен для работы, принятия решений, покупок, финансовой активности, расширения бизнеса, творческой активности, продвижения своих интересов. В свободное время Девам можно заниматься духовными практиками. В общении с людьми лучше проявлять взаимопонимание, избегая жадности, мелочности. Также астролог советует Девам выглядеть как можно ярче. Это будет важно для сферы любви. Любимая одежда повысит уверенность Дев. Период идеален для поисков новых увлечений, работы.

Весы

У Весов неделя начнется с неблагоприятной ноты, а 13, 14 и 15 января наступит период больших возможностей в любой из сфер. Главное в этот период не рисковать, а действовать согласно утвержденным планам, прислушиваться к голосу логики. Силы могут быстро уходить, поэтому важно помнить о способах повышения тонуса и энергетики. Единственное, чего на этой неделе лучше не делать — не покидать на долгое время свой дом. Вдали от родных стен могут происходить неприятные вещи. Астролог советует ценить любовь и тепло близких людей.

Скорпион

Финансовая сфера для Скорпионов станет самой главной. Очень благоприятной неделя станет для поисков новых возможностей, планирования, посредничества. Улучшить финансовое положение людям данного Знака помогут семь полезных правил, а также умение заниматься одним делом в каждый момент времени. Сейчас не стоит торопиться. Также астролог считает, что Скорпионы смогут искупить свою вину в отношениях, вернуть расположение и доверие второй половинки. Это хорошее время для совместных дел, путешествий, смены обстановки.

Стрелец

Стрельцам нужно помнить про способы усиления энергетики, особенно в опасные дни недели: четверг, пятницу и субботу. Например, можно воспользоваться упражнениями из йоги или просто отдохнуть. В отношениях и в браке важно помнить про понимание, великодушие, доброту и щедрость. Искренняя доброта привлечет внимание противоположного пола и поможет наладить отношения с близкими, друзьями, коллегами. Рабочая сфера тоже процветает. Во все дни кроме 13, 14 и 15 января можно совершать приобретения, вкладывать деньги в развитие бизнеса.

Козерог

Неделя для Козерогов начнется с неблагоприятной ноты, потому что самым опасным днем астролог называет понедельник. В начале недели и 16 января людям данного Знака лучше не совершать ошибок, которые отпугивают счастье. В целом период очень благоприятен для поисков новых увлечений, новых путей развития в бизнесе и в рабочем процессе. Что касается амурной сферы. То тут Козерогам повезет куда больше, чем большинству. Дело в том, что звезды сейчас настроены на оказание огромной поддержки в созданных отношениях и в поисках новой любви. Это хорошее время для романтики.

Водолей

На этой неделе самым позитивным периодом, наполненным приятными эмоциями, станет отрезок с 13 по 15 января. Труднее всего будет идти вперед людям данного Знака во вторник и среду. Самый главный совет касается шестого чувства Водолеев. Им оно будет необходимо как воздух, чтобы преодолевать препятствия на своем пути. Полезные упражнения помогут ее развить. Это прекрасный период для знакомств, поисков любви, а вот в рабочем направлении лучше перестать проявлять излишнюю инициативу, действуя по обстановке и надеясь лишь на себя.

Рыбы

Рыбам звезды приоткроют завесу тайны над будущим. Полезными станут современные гадания. Также можно планировать дела. Не исключено, что Вселенная поставит перед Рыбами дилемму. Скорее всего, она будет касаться сферы любви. Возможно, человек из прошлого захочет возродить любовь, которая завершилась не самым приятным образом. Павел Глоба отмечает, что Рыбам не стоит бояться принимать решения сердцем. В работе и бизнесе представители данного Знака тоже смогут быть впереди планеты всей. Главное — не переставать действовать и быть чуточку прагматичнее.