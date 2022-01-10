Госслужащим продлили срок отказа от второго гражданства

Тема: Какие законы вступают в силу

00:47 Автор: Дмитрий Литвинов

Чиновники должны были отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство (ВНЖ) за границей до конца 2021 года, но в соответствующий закон были внесены изменения, которые продлили срок отказа до 1 января 2023 года.

Изменения внесли в Федеральный закон №116 от 30.04.2021 о введении запрета для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и ряда других категорий лиц на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом. Документ предусматривал, что до конца 2021 года чиновники с иностранным гражданством или ВНЖ, не предоставившие документы о прекращении такого гражданства или права на постоянное проживание за рубежом, подлежат увольнению.

Аналогичная норма вводилась для военных, проходящих службу по контракту в ВС РФ и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно.

Поправка установила новый срок, до которого указанные категории лиц вправе отказаться от иностранного гражданства или ВНЖ и сохранить работу — 1 января 2023 года.

Путин продлил на год срок отказа госслужащих от иностранного гражданства

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил, что требование в первую очередь касается граждан, проходящих службу в силовых и правоохранительных органах, работают на государственной или муниципальной службе, находясь в Крыму или в других регионах, но которые раньше были гражданами Украины.

«Мы продлили этот срок на один год, — цитирует слова депутата ТАСС. — Надеемся, что за этот год мы сможем найти правовые механизмы. У нас есть надежда, что украинское государство всё-таки будет работать в рамках международного права, откажется от правового нигилизма, фанатизма и встанет на путь правового государства».

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