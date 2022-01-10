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"Хорошо знал систему изнутри": один из лидеров "Машины времени" объяснил, почему рад распаду СССР

"Хорошо знал систему изнутри": один из лидеров "Машины времени" объяснил, почему рад распаду СССР

Один из лидеров советской и российской группы "Машина времени" Александр Кутиков рассказал, почему он рад распаду Советского Союза. По словам музыканта, его семья сама принадлежала к партийной номенклатуре, что позволило хорошо ознакомиться с тогдашней системой.

"Я слишком хорошо знал систему изнутри, поскольку мой дедушка был номенклатурным работником и на Патриарших прудах мы жили не просто так. С детства я понимал всю ее двуличность и пакостность. Ее украсили красивым, но фальшивым фасадом, и назвали Советским Союзом", – цитирует его "Мослента".

Кутиков охарактеризовал перестройку, как превращение государства "из империи зла в оплот свободы". Этому радовались и жители СССР, и весь мир, это вызывало "огромное удивление и ни с чем не сравнимый интерес".

Отношение к русским поменялось в корне. Наших людей страшно полюбили за то, что они отказались воевать со всем миром, к чему СССР готовился на протяжении долгих десятилетий.

Куда бы не приезжала "Машина времени" в те годы, где бы она не играла за пределами Советского Союза, ее встречали "очень по-доброму и с большим интересом", вспомнил бас-гитарист.

Как сообщал Ruposters, ранее Михаил Горбачев назвал два фактора, сорвавших перестройку. По его словам, Беловежские соглашения и путч, устроенный ГКЧП, стали роковыми "ударами".

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По материалам: uposters.ru

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