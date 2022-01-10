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Инсайдер: Teenage Mutant Ninja Turtles появятся в Fortnite

Инсайдер: Teenage Mutant Ninja Turtles появятся в Fortnite


Компания Epic Games активно привлекает поклонников самых разных франшиз в игру Fortnite. Не так давно в игре появились персонажи Gears, ходят слухи о добавлении в игру главного героя DOOM, а теперь инсайдеры сообщают и о подписанном соглашении между Paramount+.

Согласно информации от инсайдера, который известен в Twitter под ником Shpeshal_Nick, в рамках нового соглашения в Fortnite могут появиться герои франшизы Черепашки-Ниндзя (Teenage Mutant Ninja Turtles). Об этом инсайдер рассказал в рамках 91 выпуска The XboxEra Podcast. Подробностей о том, в каком виде и какие именно герои будут представлены в игре, пока нет. Вероятно, стоит ожидать основных героев Черепашек-Ниндзя просто в виде скинов персонажей.


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Напомним, что в Fortnite недавно стартовала 3 глава с разными нововведениями.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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