Иван Янковский откровенно рассказал об интиме с Кристиной Асмус

Актер Иван Янковский поделился откровенным. Артист — не частый гость на интервью. Он считает, что актер должен играть так, чтобы полностью удовлетворять зрителя и его не должна интересовать частная жизнь артистов. Но недавно звезда все-таки согласился встретиться с журналистами и поговорить о творческих экспериментах. Наследник звездной династии Янковских Иван — восходящая звезда отечественного кинематографа. Кинокритики высоко оценивают его актерскую игру и заявляют, что в данном случае на ребенке гениев природа не отдохнула. 31-летний артист предпочитает сниматься только в качественных фильмах, играя сложных и многогранных героев. По словам актера, он легко может отказаться от предложенной роли, если ему не понравилось название картины или обывательский персонаж. Так в 2019 году вышел резонансный фильм Клима Шипенко «Текст» по одноименному роману писателя Дмитрия Глуховского. Больше всего людей взбудоражила интимная сцена Янковского и Кристины Асмус. Все выглядело настолько натурально, что многие засомневались — была ли это имитация полового акта, или все произошло на самом деле? Долгое время поговаривали, что именно эта сцена послужила толчком к разводу Кристины с ее мужем Гариком Харламовым.Кристина Асмус Недавно актер дал интервью каналу «Стрелец-молодец», где его не могли не спросить о том самом эпизоде. «Вы считаете, что это сцена оправдана в фильме?» — поинтересовалась ведущая. «Это все было написано в книге, поэтому — да, сцена оправдана. Но мы не думали, что так бомбанет. И Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно» — признался артист. После премьеры фильма «Текст» актеры пришли на программу «Вечерний Ургант», за несколько дней ролик в YouTube набрал шесть миллионов просмотров. Людям было интересно, как же снимали жаркий секс на самом деле. Сейчас Иван Янковский собирает восторженные отзывы от картины «Чемпион мира», где он играл великого шахматиста Анатолия Карпова. Артист признался, что он летал на встречу Анатолием, чтобы посмотреть, как он передвигает фигуры, как ест, двигается, говорит и, своего рода, попросить благословения на эту роль.