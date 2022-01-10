Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда

Звезда фильма «Чемпион мира», 31-летний актер Иван Янковский дал редкое интервью, в котором высказался об отношениях с Олегом Янковским и о сходстве сына со знаменитым прадедом. Сын звездных родителей Иван Янковский ведет закрытый образ жизни. Он не провоцирует появление слухов, редко дает интервью, но и не опровергает то, что о нем пишут в Сети. Однако недавно актер все же решился на откровенную беседу с журналистами. Внук знаменитого Олега Янковского разительно отличается от коллег по цеху. Он не любит посещать светские мероприятия, не хайпует на личном, и ведет с супругой Дианой Пожарской закрытый образ жизни, показывая в своих блогах только то, что считает нужным.Иван Янковский и Диана Пожарская До последнего они никак не комментировали слухи о романе, который вспыхнул на съемочной площадке. Совместные фото в Instagram появились, когда актриса уже была беременна. Сейчас звездная пара воспитывает четырехмесячного сына, которого назвали в честь деда. Недавно актер дал интервью Надежде Стрелец, признавшись, что общение с журналистами для него — всегда выход из зоны комфорта. Однако даже на этот раз Иван не стал вдаваться в личные подробности. Собеседники говорили в основном о съемках, кино, актерской династии Янковских и творчестве. Много внимания в общении он уделил дедушке Олеге Ивановиче, о его влиянии на становление его как личности. Артист жалеет, что в то время, когда был жив дед, у него были другие ориентиры, и многого от него не узнал и не обсудил с ним.Иван Янковский Первенец актера является полной тезкой прадеда — Олег Иванович Янковский. На вопрос ведущей, хотел бы он, чтобы ребенок пошел по стопам родителей, ответил: «Я хотел бы, чтобы он сам решал, чем он будет заниматься. Но, безусловно, когда мы так называли, мне хотелось верить, что это некая реинкарнация Олега Ивановича. Учитывая все то внимание, что Олег Иванович давал мне, мне мало было. Хотелось бы более обстоятельно поговорить про профессию, про роли, но, к сожалению, не удалось. И, как я уже сказал, мне хотелось бы, чтобы это была некая реинкарнация. Тем более, сын очень похож на него. Все срослось каким-то магическим образом». Иван также отметил, что Диана Пожарская — идеальная жена. Впрочем, комфортней артисту было говорить о творчестве. Ведущая же поинтересовалась, не хотел бы он сняться в одной картине со своими родителями — Оксаной Фандерой и Филиппом Янковским. Иван признался, что подобный тандем семье уже предлагали, однако он пока не решается.Иван Янковский и Диана Пожарская «У нас же есть свой язык и как потом — давай теперь мы не семья, мы артисты… Может быть, я сейчас лукавлю и, если бы мы снялись вместе, таких проблем не было, но все-таки это слишком тонкая территория», — делился актер.