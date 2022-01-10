Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds





Сегодня, 10 января, подписка Xbox Game Pass лишится игры PUBG: Battlegrounds. Она выходит из подписки в непривычное время — не в середине месяца и не в конце месяца. Связано это с тем, что разработчики приняли решение перевести игру PUBG: Battlegrounds на условно-бесплатную модель распространения.

С 12 января игра PUBG: Battlegrounds в Microsoft Store (и в других магазинах) будет доступна условно-бесплатно. Практически все функции в игре будут доступны бесплатно, а для некоторых (среди которых ранговый режим и возможность создавать пользовательские матчи и играть в них) понадобится купить Battlegrounds Plus. Всем игрокам, которые ранее приобрели PUBG: Battlegrounds, выдадут Battlegrounds Plus бесплатно, с набором дополнительных предметов.

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После перехода PUBG: Battlegrounds на условно-бесплатную модель, играть в него бесплатно смогут все пользователи Xbox One и Xbox Series X | S — для игры больше не потребуется подписка Xbox Live Gold.