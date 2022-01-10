"Я — враг": Даню Милохина не пустили на Украину

Вадим Карасев

Даню Милохина, который в 2020 году вошел в список самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes, не пустили на Украину — об этом 20-летний блогер сообщил у себя в инстаграме.Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену,

— рассказал он в сторис, которую снял в аэропорту Киева.

После этого в новой сторис он добавил:

Чуваки, меня не впустили, я — враг. Нас обратно развернули.





По какой причине Милохин не смог пересечь границу между Россией и Украиной, пока неизвестно. Но в телеграм-каналах над ситуацией уже вовсю иронизируют.

Может, российская негодующая общественность была не так уж и неправа по поводу его разлагающего влияния? Вон для Украины он сразу враг, например. Не пустили, чтобы не разлагал там,

— написали в телеграм-канале "Только никому".

В декабре Милохин вместе с партнершей по шоу "Ледниковый период" Евгенией Медведевой появился на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал, что целоваться с Женей его "заставлял" Илья Авербух.

Ольга Петелина