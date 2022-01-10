"Я — враг": Даню Милохина не пустили на Украину
Даню Милохина, который в 2020 году вошел в список самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии Forbes, не пустили на Украину — об этом 20-летний блогер сообщил у себя в инстаграме.Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену,
— рассказал он в сторис, которую снял в аэропорту Киева.
После этого в новой сторис он добавил:
Чуваки, меня не впустили, я — враг. Нас обратно развернули.
По какой причине Милохин не смог пересечь границу между Россией и Украиной, пока неизвестно. Но в телеграм-каналах над ситуацией уже вовсю иронизируют.
Может, российская негодующая общественность была не так уж и неправа по поводу его разлагающего влияния? Вон для Украины он сразу враг, например. Не пустили, чтобы не разлагал там,
— написали в телеграм-канале "Только никому".
В декабре Милохин вместе с партнершей по шоу "Ледниковый период" Евгенией Медведевой появился на шоу "Вечерний Ургант", где рассказал, что целоваться с Женей его "заставлял" Илья Авербух.