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Экономист допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции

Экономист допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции


Биткоин может пробить вниз $40 000 в случае дальнейшего превышения инфляцией рыночных ожиданий. Подобный сценарий в условиях ужесточения ФРС монетарной политики обрисовал экономист Алекс Крюгер.



Чувствительность к макроэкономическим новостям обусловлена изменением курса денежно-кредитной политики ФРС, убежден Крюгер. Он напомнил об отказе от оценки «временного» характера инфляции и о готовности приступить к уменьшению баланса после начала повышения ключевой ставки в протоколах к декабрьскому заседанию.


14-15 декабря ФРС перенесла сроки окончательного сворачивания программы выкупа активов с июня на март. Обновленные прогнозы предполагают по три повышения ключевой ставки в последующие два года. Предыдущий в сентябре допускал только одно повышение в 2022 году и два — в 2023.


Крюгер выразил опасение, что сокращение баланса ФРС спровоцирует медвежий рынок. Причина кроется в решении уменьшать ликвидность в условиях подъема ставки. «Ястребиный» разворот произошел менее, чем за шесть месяцев, подчеркнул аналитик.


«Немногие рассматривали грядущую нормализацию ФРС. Мало того, что это возможно в ближайшей перспективе, но и Федрезерв обсуждает ее реализацию более быстрыми темпами, чем в 2018 году. По этой причине на прошлой неделе криптовалюты подешевели на 15–30% за два дня», — пояснил специалист.



Для цифровых активов «количественное ужесточение» может представлять вызов, поскольку они находятся на самом дальнем конце кривой риска.


Точно так же, как они выиграли от чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики, криптовалюты могут оказаться под давлением от ее неожиданно жесткого характера по мере перетока капитала в безопасные классы активов, объяснил Крюгер.


Экономист назвал биткоин индикатором состояния ликвидности в финансовой системе. По мере ее уменьшения ориентирующиеся на макроэкономику игроки продают «цифровое золото», за которым следуют и другие криптовалюты (исчезновение подобной корреляции остается пока «несбыточной мечтой»).


Крюгер провел параллели с шиткоинами, назвав доллар США королем среди них, а ФРС — их магистром.


«По мере того, как Федрезерв переходит от увеличения предложения (размера своего баланса) к его сокращению, доллар начинает расти. А все остальное теряет к нему свою стоимость», — пояснил он.



Эксперт допустил отскок биткоина в диапазон $41 000-$44 000 до публикации в среду отчета по инфляции. Характер данных предопределит дальнейший ход событий. Специалист призвал занимать осторожные позиции до конца первого квартала. Он не исключил, что для покупок потребуется больше времени, а благоприятные условия могут и не наступить в мае.


Все будет зависеть от динамики потребительских цен, которая на каком-то этапе примет понижательный характер, убежден Крюгер. Этому поспособствует влияние ужесточения монетарной политики, урегулирование проблем в цепочках поставок и доминирование на долгосрочном горизонте дефляционных сил.


«Вопрос в том, будет ли инфляция падать достаточно быстро, или ФРС успеет всех „расстроить”? Если Федрезерв „слишком ястребиный”, то Хьюстон, у нас проблема», — подытожил Крюгер.



Напомним, в декабре миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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