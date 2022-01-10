Эксперты усомнились в возможности зарабатывать $800 на майнинге Ethereum через Tesla

Житель Сан-Франциско Сирадж Раваль использует свой автомобиль Tesla Model 3 2018 года выпуска для добычи криптовалюты Ethereum. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

По словам криптоэнтузиаста, он запустил бесплатное программное обеспечение для майнинга на компьютере Apple Mac mini M1, подключив его к центральной консоли автомобиля. Пять видеокарт питаются от аккумулятора Tesla.

По оценкам Раваля, он майнит на аккумуляторе Tesla примерно 20 часов в день. Ежемесячные расходы на подзарядку автомобиля при условии его использования и по прямому назначению составляют от $30 до $60.

Для дополнительного заработка американец никогда не обналичивает криптовалюту и переводит Ethereum на кастодиальную инвестплатформу, чтобы получать процентный доход. В своей сборке он использует только бывшие в употреблении видеокарты, купленные на eBay.

Сирадж Раваль утверждает, что в течение 2021 года зарабатывал от $400 до $800 в месяц, что делало майнинг на Tesla прибыльным даже во время медвежьего рынка.

Тем не менее ранний хакер третьей модели Tesla Томас Сомерс усомнился в возможности получения такого высокого дохода.

«Наилучшая оценка, которую я бы дал для хешрейта графического процессора в Model 3, будет около 7-10 MH/s. В настоящее время при скорости 10 MH/s это принесет доход в размере около $13,38 в Ethereum без учета каких-либо расходов», — сказал Сомерс.

Он также раскритиковал подход Раваля, которому для запуска своей энергоемкой системы пришлось взломать внутреннюю прошивку автомобиля. Сомерс убежден, что этот шаг не являлся необходимым.

«Автомобиль уже построен, чтобы выдавать более 100 киловатт, и все, что связано с ним, будет лишь частью этой мощности. Нет технической необходимости делать то, что говорит [Раваль]», — сказал хакер.

Специалисты добавили, что прибыльность майнинга на Tesla будет зависеть от того, когда он приобретен владельцем. Поскольку вплоть до 2017 года автомобили можно было бесплатно заряжать на фирменных станциях Supercharger .

Автор YouTube-канала K-Man Крис Аллесси в 2018 году также использовал аккумулятор Tesla для добычи альткоинов посредством подключенного к нему Antminer S9. По его оценкам, в тот период за 60 часов майнинга он мог добыть биткоины на сумму $10, и это было бы прибыльным благодаря бесплатной электроэнергии.

Однако даже при наличии такой выгоды Аллесси задается вопросом, зачем сознательно изнашивать машину стоимостью от $40 000 до $100 000. Он подсчитал, что сейчас майнинг биткоина на Tesla может принести владельцу от силы $1 или $2.

Скепсис окружающих не смущает Сираджа Раваля. Он надеется сделать свою Tesla полностью автономным роботакси, который зарабатывает криптовалюту в то время, когда он не находится за рулем.

«Автомобиль будет использовать доходы от транспортных услуг и от услуг по добыче криптовалюты, чтобы оплачивать собственные расходы, такие как ремонт, расходы на электроэнергию и модернизацию, а также инвестировать их в различные активы», — сказал Раваль.

Ранее CEO Tesla Илон Маск рассказывал о планах превратить беспилотные автомобили в четырехколесных роботов, но пока концепция не получила реализации.

Напомним, в начале июня 2021 года канадская автомобильная компания Daymak объявила о выпуске трехколесного электромобиля с опцией майнинга.

В конце месяца прототип машины начал тестовую добычу биткоина, Ethereum, Dogecoin и других криптовалют. В начале 2022 года автомобиль Daymak прошел первый тест-драйв.