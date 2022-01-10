Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно и на это есть причина

Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно и на это есть причина

Новозеландское ТВ приняло на работу ведущую, которая обладает приятной внешностью и «подвешенным» языком.

Но внимание к женщине привлекает вовсе не это – на ее лице красуется крупная татуировка. Девушку зовут Орина, и она является представительницей маори.

Этот народ украшает себя различными татуировками. Узоры наносят как на тело, так и на лицо. Ведущая рассказала, что нанесла тату на лицо пять лет назад, и на тот момент она и не предполагала, что окажется ведущей.

В прошлом году женщине удалось устроиться на постоянную работу на один из популярных телевизионных каналов. Но прославилась она лишь спустя год после трудоустройства.

Одна из сотрудниц из-за болезни не смогла выйти на смену, поэтому Орине пришлось примерить на себя ее роль и выйти в прямой эфир.

«Я была искренне удивлена тем, что со мной происходит. Я очень горжусь тем, что рассказывала последние вечерние новости» – рассказала девушка.



«Не давайте окружающим ограничивать вас. Если вы являетесь приверженцам той или иной культуры, следуйте ее традициям» — заявила ведущая.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Латексные краски для стен и потолков Flugger
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья, ведь оно заберет все внимание
Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья,
Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно и на это есть причина
Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно
Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда
Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда
США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и ноутбуков
США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Овнов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Овнов
Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные подсветки
Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные
На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат
На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат
Покалеченного Буйнова госпитализировали с серьезной травмой после падения с лестницы
Покалеченного Буйнова госпитализировали с серьезной травмой после
Почему звезды собираются бойкотировать "Золотой глобус — 2022": главное о премии
Почему звезды собираются бойкотировать "Золотой глобус —

Топ на сегодня

В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и другие новости из мира ИИ
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и
Ксения Собчак после скандала решила сделать свой онлайн курс
Ксения Собчак после скандала решила сделать свой онлайн курс
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн

Еще по теме

За несколько секунд до прямого эфира оператор зарядил снежком в лицо ведущей
Кассир «Пятерочки» с татуировкой на лице удивил пользователей сети
Ксения Бородина рассказала о странной женщине, целый год терроризирующей ее семью
Да свершится правосудие: Самбурская вылила подробности ухода Летучей с «Ревизорро»