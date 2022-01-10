Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно и на это есть причина

Новозеландское ТВ приняло на работу ведущую, которая обладает приятной внешностью и «подвешенным» языком.

Но внимание к женщине привлекает вовсе не это – на ее лице красуется крупная татуировка. Девушку зовут Орина, и она является представительницей маори.

Этот народ украшает себя различными татуировками. Узоры наносят как на тело, так и на лицо. Ведущая рассказала, что нанесла тату на лицо пять лет назад, и на тот момент она и не предполагала, что окажется ведущей.

В прошлом году женщине удалось устроиться на постоянную работу на один из популярных телевизионных каналов. Но прославилась она лишь спустя год после трудоустройства.

Одна из сотрудниц из-за болезни не смогла выйти на смену, поэтому Орине пришлось примерить на себя ее роль и выйти в прямой эфир.

«Я была искренне удивлена тем, что со мной происходит. Я очень горжусь тем, что рассказывала последние вечерние новости» – рассказала девушка.







