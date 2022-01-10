Как выбрать оптовый маркетплейс в России

Вадим Карасев

B2b-компания, которая рассматривает выход на маркетплейс России, должна изучить этот рынок заранее, чтобы найти наиболее выгодные условия работы и обеспечить комфорт своим покупателям. Чем отличаются маркетплейсы России и какие крупные маркетплейсы стоит рассматривать в поисках сотрудничества — рассказали на сайте компании AGORA.

Маркетплейсы России: возможности для оптовых предприятий

Чтобы упростить выбор удобного сайта для работы b2b-компании, эксперты AGORA провели сравнение крупнейших мультивендорных оптовых площадок России. Результаты сравнения показали, что особенности крупных маркетплейсов нередко создают дополнительные препятствия в работе оптовиков:

Постоянное обновление категорийных шаблонов ведет к необходимости регулярного обновления прайсов.

Любое редактирование позиций в каталоге проверяется несколько раз системой и людьми, что приводит к задержкам любых обновлений, иногда — на несколько месяцев.

Размеры комиссии — от 15% и выше. При этом калькулятор комиссии не всегда рассчитывает ее размер корректно, а на выяснение деталей в техподдержке уходит дополнительное время.

Мониторинг цен в других интернет-магазинах и маркетплейсах России требует снижения цен от поставщика.

Из-за масштабности площадки техподдержка слишком долго отвечает.

Отсутствует индивидуальный подход и персонализация.

Решить эти проблемы можно путем разработки собственного маркетплейса на основе b2b-платформы. Это обеспечит:

Максимально персонализированный, настраиваемый интерфейс, удобный как клиентам, так и партнерам.

Возможность оптимизировать и ускорить все процессы в несколько раз, реализуя алгоритмы действий на основе лучших мировых практик b2b.

Устранение постоянной модерации, оптимизация техподдержки.

Доступ к полнофункциональному приложению с любого устройства.

API-интеграция с ПО партнеров: МойСклад, 1C, CRM, SRM, ERP, SAP, ЭДО, платежными шлюзами и калькуляторами логистики для синхронизации данных, раннего бронирования, обмена документами, проведения оплат и расчета стоимости и сроков доставки.

И самое главное, собственный маркетплейс — это возможность играть на рынке по своим правилам, не подстраиваясь под чужие требования.

Чтобы узнать больше о создании маркетплейсов на базе b2b-платформ и выбрать оптимальное решение для собственного сайта, достаточно перейти в блог компании AGORA.



