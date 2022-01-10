Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как выбрать оптовый маркетплейс в России

B2b-компания, которая рассматривает выход на маркетплейс России, должна изучить этот рынок заранее, чтобы найти наиболее выгодные условия работы и обеспечить комфорт своим покупателям. Чем отличаются маркетплейсы России и какие крупные маркетплейсы стоит рассматривать в поисках сотрудничества — рассказали на сайте компании AGORA.

Маркетплейсы России: возможности для оптовых предприятий

Чтобы упростить выбор удобного сайта для работы b2b-компании, эксперты AGORA провели сравнение крупнейших мультивендорных оптовых площадок России. Результаты сравнения показали, что особенности крупных маркетплейсов нередко создают дополнительные препятствия в работе оптовиков:

  • Постоянное обновление категорийных шаблонов ведет к необходимости регулярного обновления прайсов.
  • Любое редактирование позиций в каталоге проверяется несколько раз системой и людьми, что приводит к задержкам любых обновлений, иногда — на несколько месяцев.
  • Размеры комиссии — от 15% и выше. При этом калькулятор комиссии не всегда рассчитывает ее размер корректно, а на выяснение деталей в техподдержке уходит дополнительное время.
  • Мониторинг цен в других интернет-магазинах и маркетплейсах России требует снижения цен от поставщика.
  • Из-за масштабности площадки техподдержка слишком долго отвечает.
  • Отсутствует индивидуальный подход и персонализация.

Решить эти проблемы можно путем разработки собственного маркетплейса на основе b2b-платформы. Это обеспечит:

  • Максимально персонализированный, настраиваемый интерфейс, удобный как клиентам, так и партнерам.
  • Возможность оптимизировать и ускорить все процессы в несколько раз, реализуя алгоритмы действий на основе лучших мировых практик b2b.
  • Устранение постоянной модерации, оптимизация техподдержки.
  • Доступ к полнофункциональному приложению с любого устройства.
  • API-интеграция с ПО партнеров: МойСклад, 1C, CRM, SRM, ERP, SAP, ЭДО, платежными шлюзами и калькуляторами логистики для синхронизации данных, раннего бронирования, обмена документами, проведения оплат и расчета стоимости и сроков доставки.

И самое главное, собственный маркетплейс — это возможность играть на рынке по своим правилам, не подстраиваясь под чужие требования.

Чтобы узнать больше о создании маркетплейсов на базе b2b-платформ и выбрать оптимальное решение для собственного сайта, достаточно перейти в блог компании AGORA.


# Бизнес

Последние новости

Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза
Михаила Ефремова попросили освободить
Михаила Ефремова попросили освободить
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» —
Как выбрать оптовый маркетплейс в России
Как выбрать оптовый маркетплейс в России
Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации
Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского
10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году
10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году
Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN
Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN
Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass
Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына,
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж

Еще по теме

ФАС проведёт анализ маркетплейсов на наличие проблем с доступом к площадкам, пишут СМИ
Маркетплейсам возместят затраты на пересылку российских товаров
Blockchain.com анонсировала собственный NFT-маркетплейс
Фабрика обуви Бизон приглашает к сотрудничеству