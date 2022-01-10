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Кокорин завоевал европейскую премию "Золотой унитаз" в номинации "Посмешище"

Кокорин завоевал европейскую премию "Золотой унитаз" в номинации "Посмешище"

30-летний Александр Кокорин, являющийся нападающим итальянского клуба "Фиорентина", стал лауреатом сатирической премии "Золотой унитаз", сообщает "Газета.ру".

Российский футболист набрал в номинации "Посмешище" 53,21% голосов. Таким образом Александр Кокорин смог опередить полузащитника "Ювентуса" Рабьо с его 22,02%, а также нападающего "Салернитаны" Сими, набравшего в голосовании 9,17%. 

"Из 48 номинантов, особого внимания удостоен Кокорин из "Фиорентины". Форвард, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам "Фиорентины" лишь разочарование", — отмечается на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Сама премия "Золотой унитаз" разыгрываются в Италии последние 40 лет среди наихудших игроков местного чемпионата.

"Это как "Золотая малина" в кино. Мы можем поздравить с этим достижением Александра Кокорина. Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Это тоже победа! Он легенда "Фиорентины" и человек, который выиграл еще один приз", - прокомментировал произошедшее телеведущий Дмитрий Губерниев изданию "Спорт-экспресс".

Телеведущий оценил значимость данного трофея для коллекции скандального российского футболиста. "Я думаю, что этот унитаз займет место среди других замечательных трофеев Александра. Он будет проходить мимо и вспоминать, какие хорошие дни у него были в "Фиорентине", а также проверять в интернет-банке свой крупный счет. Кокорин – молодец! Выигрывает там, где может", – отметил Губерниев.

Зарплата Кокорина в "Фиорентине", куда он перешел год назад, составляет €1,7 млн в год, его контракт истекает в 2024 году.

В конце декабря Transfermarkt понизил оценку стоимости Кокорина сразу на €1,5 млн: в июне немецкие аналитики оценивали стоимость выкупа его контракта в €3,5 млн. В текущем сезоне россиянин сыграл за "Фиорентину" всего в 5 матчах чемпионата Италии, не забив ни одного гола.

Как писал NEWSTES, ранее в Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в составе национальной сборной.

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По материалам: uposters.ru

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