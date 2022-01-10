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Комиссия Совфеда поможет проанализировать признаки внешнего вмешательства в дела Казахстана

Комиссия Совфеда поможет проанализировать признаки внешнего вмешательства в дела Казахстана

16:51  Автор: Виктория Карташева



Временная Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета вместе с казахстанскими парламентариями проанализирует признаки иностранного вмешательства во внутренние дела Казахстана, что будет полезно для разработки мер по защите суверенитета. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член комиссии Владимир Джабаров.

Комментируя события в Казахстане, замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что «имеет место вмешательство извне, определенная координация из зарубежных центров тех проявлений террористического и криминального характера». Это негативно повлияло на общественный порядок, благополучие граждан Казахстана, заявил он.


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Джабаров отметил, что комиссия Совфеда также зафиксировала призывы к беспорядкам и распространение инструкций по организации и координации противоправных акций через цифровые платформы. 

«Считаем, что совместный анализ признаков иностранного вмешательства во внутренние дела Казахстана будет полезен для выработки соответствующих ответных мер по защите суверенитета как России, так и Казахстана», — заключил сенатор, сообщается в Telegram-канале комиссии. 

Ранее Владимир Джабаров подчеркнул, что силы ОДКБ сыграли в Казахстане стабилизирующую роль. Ввод миротворцев на территорию Казахстана в ответ на соответствующее обращение руководства этой страны не дал разыграться бандитам, не дал им разыграть карту, которая была ранее разыграна на Украине, считает сенатор.



#международные отношения #безопасность

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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