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Латексные краски для стен и потолков Flugger

Краски для стен и потолков Flugger производства Дании пользуются большой популярностью среди потребителей на территории России. Высококачественное покрытие предназначено для внутренних работ и способно до неузнаваемости преобразить любое помещение.

На сайте официального дилера бренда Flugger представлен поистине огромный ассортимент латексных покрытий для внутренних работ. Компания реализует свою оригинальную продукцию по всему миру уже более 15 лет и за такой серьезный временной период смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественную краску по самым выгодным ценам от производителя.

Flutex 2s – лучшая краска для потолка

Flutex 2s – это последняя разработка компании Флюгер (Дания), предназначенная исключительно для внутренних работ при окрашивании потолка. Акриломодифицированная краска высокого качества имеет приятную матовую текстуру, а само покрытие после высыхания отличается высокой износостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Среди дополнительных качеств данного покрытия можно отметить водоотталкивающее свойство – любую поверхность, окрашенную Flutex 2s, можно смело мыть с применением моющих средств (исключение составляют едкие растворители и ПАВы). Также, при необходимости уже окрашенную поверхность можно покрывать другим слоем (с иным цветом или оттенком), без удаления старого пократия.

Краткое описание краски фирмы Flugger

Согласно описанию продукта с сайта официального дилера fluggershop.ru, краска представляет собой бело-пигментированную грунтовку, создающую идеальную матовую поверхность. Благодаря модифицированной структуре покрытие создает однородную основу на любой поверхности без её дополнительной обработки. Также данную краску можно использовать для предварительной обработки стен и потолков перед поклейкой обоев.

Краска Флюгер может быть использована практически на любой поверхности – оштукатуренная стена/потолок, «голый» бетон, гипсокартон (обычный или с гидропокрытием), картон, дерево. В некоторых случаях краску можно использовать в качестве обесцвечивающего красителя для грунтовки и обнаружения/ликвидации пор в бетоне.

Больше информации о краске Флюгер, технические/химические характеристики, цены и способ доставки вы сможете узнать на страницах сайта официально дилера бренда по адресу fluggershop.ru.

# Строительство

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