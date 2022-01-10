Ляйсан Утяшева поделилась снимком в купальнике

36-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева показала пикантное фото с отдыха. Ведущая шоу «Танцы» проводит новогодние каникулы в стране вечного солнца. Компанию Ляйсан в Дубае составили муж и подруга. Теледива попросила возлюбленного запечатлеть ее на пляже. Она позировала в белой футболке с мишками и буквенным принтом. Мини-шорты в тон подчеркнули стройные ноги и загорелое тело россиянки. «Настроение: Expo-2022. Дождались дубайского солнышка, греемся. Отдых не вечен, пора приходить в форму. Запишу для вас тренировку, будем делать вместе? Пишите в комментариях свои пожелания», — написала Утяшева.Ляйсан Утяшева в купальнике Поклонники осыпали свою любимицу комплиментами. «Да вы и так в отличной форме!», «Я на соседнем лежаке», «Отличного вам, отдыха, моя любимая парочка!», «Вы супер», «Крутой купальник! Я сначала подумала, что вы без одежды», «Детей не брали с собой? Круто – время для романтики», «Какая красивая фигурка! Худеть точно нет надобности», «Как бы я хотела сейчас позагорать!», «Прикольно - в Москве зима, а вы в тепле», «Хороша! Уже и загар прилип», «Шикарные ножки!», «Удивительные! Берегите друг друга», «Тигрица опочивают!», «Ух, какая хищница. Красотка!» — прокомментировали фолловеры.