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Лунный день сегодня 10 января 2022 года

Лунный день сегодня 10 января 2022 года

В начале нового года важно каждый день привлекать удачу, чтобы начать путь к счастливой жизни, оставив переживания за спиной. Рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут обрести уверенность и с легкостью использовать энергию ночного светила для своего блага.


Понедельник — важный день, который задает тон всей неделе. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют 10 января настроиться на волну позитива, чтобы справиться с проблемами этого дня и обрести уверенность в своих силах.

Фаза Луны: 8 лунный день ночное светило проведет в созвездии Овна. Энергетика растущей Луны не лучшим образом сочетается со стихией Огня, и день не обещает быть простым и легким. Астрологи рекомендуют отказаться от ссор и больше времени уделить душевному состоянию, от которого зависит развитие событий и успех в делах.

Магнитные бури 10 января: в этот день вспышек на Солнце не зафиксировано. Магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


внутренняя гармония;
завершение старых дел;
путешествия;
физическая активность;
позитивное общение;
подготовка к новым проектам.

Что отпугнет успех в этот день


выяснение отношений;
спонтанные поступки;
потакание дурным чертам характера.

Домашние дела по лунному календарю

В понедельник можно смело заниматься тяжелой физической работой: собирать вещи для переезда, завершать ремонт, делать перестановку мебели. Активность пойдет на пользу и поможет направить излишки энергии в мирное русло, освобождаясь от раздражения. Подходит этот день и для запланированных путешествий, чтобы сменить обстановку и насладиться уединением.

Что надеть в этот понедельник

Энергетика этих суток сильна, поэтому астрологи не рекомендуют еще больше усложнять ситуацию яркой одеждой. На этот день стоит выбирать нейтральные по цвету ткани и предпочесть одежду, не сковывающую движений. Предпочтительными будут теплые оттенки коричневого, охры, бежевого.


Украшения этого дня — изделия из дерева, способные защитить от негатива и сохранить внутреннее равновесие. Их энергетика поможет чувствовать себя в безопасности. Камнями-талисманами выступят сердолик, хризолит и опал.

Финансы и работа 10 января

В понедельник велика вероятность столкнуться с проблемами из прошлого. Решение прошлогодних вопросов будет отнимать много энергии, однако справиться с ними важно для создания успешного будущего. В этот день на пользу пойдет развитие спящих талантов, которые помогут по-новому взглянуть на дела и проблемы, а также научиться их решать быстрее.

Финансовая активность в эти сутки чревата возникновением проблем с деньгами, поэтому лучше отложить незапланированные покупки и отказаться от подписания контрактов, не изучив их досконально.

Любовь и общение в 8 лунный день

Понедельник — удачное время для дружеского общения: близкие люди помогут справиться с перепадами настроения и дадут ценные советы. Астрологи не рекомендуют в этот день общаться с негативно настроенными людьми и разжигать конфликты, чтобы не усугубить свое положение. В отношениях с близкими важно проявить чуткость и заботу, а в поисках второй половинки — креативность и умение быть собой.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Рост Луны в Овне — не самое лучшее время для проявления негативных эмоций. Первый день недели задает ритм, а значит, его нужно начать с позитивных аффирмаций и поиска внутреннего равновесия. Справиться с сильными эмоциями будет проще благодаря дыхательным упражнениям, а также травяным настоям. Не стоит игнорировать в 10 лунные сутки физические упражнения: они помогут справиться со стрессом и избавиться от бушующей энергии, которая не находит выхода.

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По материалам: dailyhoro.ru

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