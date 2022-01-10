Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева

Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Телеведущий Максим Галкин поделился свежим видео со своей семьей. Максим Галкин решил продемонстрировать новый навык, которым овладел его сын – 8-летний Гарри. В видеоролике, опубликованном юмористом в официальном Instagram, он показал, как мальчик играет на губной гармошке. Однако отнюдь не это, вернее, не только это стало предметом обсуждения среди поклонников звездной семьи. Подписчики артиста убедились, что Алла Борисовна Пугачева, которая в какой-то момент появляется в кадре, танцуя, действительно обладает идеальной фигурой. Много раз хейтеры говорили, что певица использует фотошоп и фильтры, однако эта информация оказалась далека от действительности. Привлекла внимание и сестра Гарри Лиза, которая, пока брат играл на гармошке, лихо отплясывала вприсядку. «Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!», - подписал видео Галкин. «🔥😜Так вот оказывается как надо !!!Я видимо не правильно занимаюсь в тренажёрном зале 😂😂😂», пошутил Денис Клявер. «Любимая семья!!!Детки чудо!!! Аллочка быстро промелькнула😊❤️💎Хотелось бы чуть побольше в кадре☺️😇👍💎❤️😍», «Повезло тебе, Макс с женой...крутая досталась», «Какие они милые, и Алла Борисовна, как всегда, на высоте!», «Красавица наша! Прекрасно выглядит!», «Вот, а говорили, что фотошоп! Прекрасная фигура!»— написали в комментариях подписчики Максима. А ведь еще в начале прошлого года интернет-пользователи обсуждали, что народная артистка явно поправилась. Они говорили, что ее фигура заметно округлилась и, видимо, из-за этого ей и пришлось снова вернуться к безразмерным нарядам. «Уже не такая худая», — замечали поклонники. Впрочем, все верили, что, когда пройдет череда праздников, посвященных ее 72-летию, она вернется в безупречную форму.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Украина выдвинула свои условия для переговоров НАТО с Россией
Украина выдвинула свои условия для переговоров НАТО с Россией
Официально: Forza Street закрывается этой весной
Официально: Forza Street закрывается этой весной
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Анастасия Макеева показала лицо без фильтров и косметики
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева
Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и
В Республике Алтай в 2022 году занятия мобильного «Кванториума» посетят порядка 9 тысяч детей
В Республике Алтай в 2022 году занятия мобильного «Кванториума»
Читинская коррекционная школа получит новое оборудование по нацпроекту «Образование»
Читинская коррекционная школа получит новое оборудование по
В 52 образовательных организациях Татарстана обновят компьютерное оборудование
В 52 образовательных организациях Татарстана обновят компьютерное
Правительство России расширило условия программы «Пушкинская карта»
Правительство России расширило условия программы «Пушкинская карта»
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов приложений
СМИ: мобильный кошелек для цифрового юаня возглавил чарты магазинов
В Косово конфисковали более 300 биткоин-майнеров
В Косово конфисковали более 300 биткоин-майнеров
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 января 2022 года
Официально анонсирован Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию
Официально анонсирован Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Ляйсан Утяшева поделилась снимком в купальнике
Ляйсан Утяшева поделилась снимком в купальнике
Стефания Маликова показала, как ее видит мама
Стефания Маликова показала, как ее видит мама
Дубленки-бушлаты, яркие пуховики и кашемир в новой подборке лукбуков
Дубленки-бушлаты, яркие пуховики и кашемир в новой подборке лукбуков

Еще по теме

Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались 18 11 2017, спустя 6 лет после свадьбы, фото, видео
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались: видео
Максим Галкин показал видео их с Аллой Пугачевой детей: как Гарри и Лиза играли в Буратино и Мальвину
Максим Галкин, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте с детьми отдыхают в Греции: видео