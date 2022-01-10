Максим Галкин показал детей в новом видео, в кадр которого попала и Пугачева

Телеведущий Максим Галкин поделился свежим видео со своей семьей. Максим Галкин решил продемонстрировать новый навык, которым овладел его сын – 8-летний Гарри. В видеоролике, опубликованном юмористом в официальном Instagram, он показал, как мальчик играет на губной гармошке. Однако отнюдь не это, вернее, не только это стало предметом обсуждения среди поклонников звездной семьи. Подписчики артиста убедились, что Алла Борисовна Пугачева, которая в какой-то момент появляется в кадре, танцуя, действительно обладает идеальной фигурой. Много раз хейтеры говорили, что певица использует фотошоп и фильтры, однако эта информация оказалась далека от действительности. Привлекла внимание и сестра Гарри Лиза, которая, пока брат играл на гармошке, лихо отплясывала вприсядку. «Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!», - подписал видео Галкин. «🔥😜Так вот оказывается как надо !!!Я видимо не правильно занимаюсь в тренажёрном зале 😂😂😂», пошутил Денис Клявер. «Любимая семья!!!Детки чудо!!! Аллочка быстро промелькнула😊❤️💎Хотелось бы чуть побольше в кадре☺️😇👍💎❤️😍», «Повезло тебе, Макс с женой...крутая досталась», «Какие они милые, и Алла Борисовна, как всегда, на высоте!», «Красавица наша! Прекрасно выглядит!», «Вот, а говорили, что фотошоп! Прекрасная фигура!»— написали в комментариях подписчики Максима. А ведь еще в начале прошлого года интернет-пользователи обсуждали, что народная артистка явно поправилась. Они говорили, что ее фигура заметно округлилась и, видимо, из-за этого ей и пришлось снова вернуться к безразмерным нарядам. «Уже не такая худая», — замечали поклонники. Впрочем, все верили, что, когда пройдет череда праздников, посвященных ее 72-летию, она вернется в безупречную форму.