Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына

Журналистка Маргарита Симоньян поделилась фото 7-летнего сына и пересказала свой утренний разговор с Багратом. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и кинорежиссер Тигран Кеосаян воспитывают троих общих детей. Их сыну 7 лет. Баграт накопил тысячу рублей. Мальчик придумал, куда хочет потратить деньги. Маргарита Симоньян поделилась разговором с сыном. Звезда восхитилась своим ребенком. Наследник знаменитых родителей признался маме, что хочет отдать всю тысячу рублей бедным людям.Баграт Кеосаян «Баграт за завтраком:— Мама, а ты не расстроишься, если тысячу рублей, которые я накопил, я отдам бедным людям? Лучший день моей жизни, кажется», — рассказала Маргарита. «У ребёнка чистая душа. Дай бог здоровья вашей семье», «Маргарита, дети - отражение своих родителей❤️❤️❤️ Можно ничего не говорить больше🙌», «Умница ❤️ В вашей семье по-другому он не мог поступить. Дети видят поступки родителей. Молодец 👏», «Правильные ориентиры у малыша!!!!», «Боже, мой! Какой ребёнок! Спасибо родителям за такое воспитание! », — откликнулись поклонники в Instagram. Ранее Симоньян рассказала, что на этот Новый год они нарядили несколько елок. Одну для взрослых. Под ней поставили Деда Мороза, которого журналистка купила, когда переехала в Москву. Другую для детей. Ее Маргарита и Тигран украсили небьющимися мягкими и деревянными игрушками.Марьяна и Баграт Кеосаян И еще они нарядили особую, лягушачью елку. «Однажды моя мама увидела маленьких лягушек, прыгающих по дорожке, и влюбилась. С тех пор она их собирает — не настоящих, конечно, а коллекционных. За много лет лягушек накопилось столько, что теперь они занимают большую часть маминой комнаты. Чего там только нет: кольца, вазы, посуда... И елочные игрушки. Ими мы елку и украшаем», поделилась Симоньян. Напомним, в августе 2013 года у журналистки и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась общая дочь Марьяна. В сентябре 2014 года в семье появился на свет сын Баграт. А 19 октября 2019 года знаменитость родила малышку Маро. К слову, наследники звездных родителей с малых лет учат пять языков. Старшие наследники уже бегло говорят, пишут и читают на русском, армянском, английском, французском и китайском. С ними работают только носители языка.