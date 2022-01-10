Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына

Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Журналистка Маргарита Симоньян поделилась фото 7-летнего сына и пересказала свой утренний разговор с Багратом. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и кинорежиссер Тигран Кеосаян воспитывают троих общих детей. Их сыну 7 лет. Баграт накопил тысячу рублей. Мальчик придумал, куда хочет потратить деньги. Маргарита Симоньян поделилась разговором с сыном. Звезда восхитилась своим ребенком. Наследник знаменитых родителей признался маме, что хочет отдать всю тысячу рублей бедным людям.
Баграт Кеосаян «Баграт за завтраком:— Мама, а ты не расстроишься, если тысячу рублей, которые я накопил, я отдам бедным людям? Лучший день моей жизни, кажется», — рассказала Маргарита. «У ребёнка чистая душа. Дай бог здоровья вашей семье», «Маргарита, дети - отражение своих родителей❤️❤️❤️ Можно ничего не говорить больше🙌», «Умница ❤️ В вашей семье по-другому он не мог поступить. Дети видят поступки родителей. Молодец 👏», «Правильные ориентиры у малыша!!!!», «Боже, мой! Какой ребёнок! Спасибо родителям за такое воспитание! », — откликнулись поклонники в Instagram. Ранее Симоньян рассказала, что на этот Новый год они нарядили несколько елок. Одну для взрослых. Под ней поставили Деда Мороза, которого журналистка купила, когда переехала в Москву. Другую для детей. Ее Маргарита и Тигран  украсили небьющимися мягкими и деревянными игрушками.
Марьяна и Баграт Кеосаян И еще они нарядили особую, лягушачью елку. «Однажды моя мама увидела маленьких лягушек, прыгающих по дорожке, и влюбилась. С тех пор она их собирает — не настоящих, конечно, а коллекционных. За много лет лягушек накопилось столько, что теперь они занимают большую часть маминой комнаты. Чего там только нет: кольца, вазы, посуда... И елочные игрушки. Ими мы елку и украшаем», поделилась Симоньян. Напомним, в августе 2013 года у журналистки и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась общая дочь Марьяна. В сентябре 2014 года в семье появился на свет сын Баграт. А 19 октября 2019 года знаменитость родила малышку Маро. К слову, наследники звездных родителей с малых лет учат пять языков. Старшие наследники уже бегло говорят, пишут и читают на русском, армянском, английском, французском и китайском. С ними работают только носители языка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза
На Xbox Series X имеются проблемы в игре Super Sami Roll после релиза
Михаила Ефремова попросили освободить
Михаила Ефремова попросили освободить
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» — он горит более 50 лет
Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада» —
Как выбрать оптовый маркетплейс в России
Как выбрать оптовый маркетплейс в России
Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Маргариту Симоньян потрясло желание 7-летнего сына
Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации
Елена Проклова оказалась с инсультом в реанимации
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
Cardano Foundation достигла цели в миллион высаженных деревьев
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского диджея Guttersnipe
США сняли обвинения в отмывании $1 млн через даркнет с российского
10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году
10 популярных кинофраншиз, которые умерли в 2021 году
Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN
Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN
Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass
Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына, которого он считает "реинкарнацией" прадеда
Иван Янковский рассказал, как его изменили брак и рождение сына,
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж
22-летняя внучка Иосифа и Нелли Кобзон вышла замуж

Еще по теме

Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в четвертый раз станут родителями
Симоньян родила дочь
Маргарита Симоньян призналась, что ждет третьего ребенка