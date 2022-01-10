Мария Миронова показала семейную идиллию с сыновьями

Актриса Мария Миронова поделилась фото со своими голубоглазыми сыновьями, которые, по мнению поклонников, похожи на своего знаменитого деда. Мария Миронова поделилась свежей фотографией своих сыновей в личном микроблоге. Поклонники знаменитости увидели схожесть между наследниками Мироновой и ее отцом.Мария в домашней одежде держала на руках младшего сына Федора. А старший наследник Андрей нежно прильнул к родительнице. Миронова без макияжа искренне улыбалась, находясь со своими детьми. А поклонники умилялись при виде картины семейной идиллии.Мария Миронова с сыновьями «Мои парни❤💋», - подписала фото Миронова. «Все голубоглазые 😍в дедушку и прабабушку❤️», отметила Алика Смехова. «Красавцы!🔥🔥🔥», восхитился Игорь Крутой. «Парни-чудо, а мама, как всегда, просто красавица!!!!❤️», «Такие все красивые в Вашей семье!!!❣️❣️❣️», «Мария папина копия. Так приятно видеть черты любимого актёра», «Удивительное дело: у обоих сыновей есть что-то от Вашего отца❤️ во взгляде», «Мария, Вы такая здесь домашняя и любящая и дети замечательные..!!! Счастья Вам и здоровья! 💖💖💖», – восхитились братьями и их матерью поклонники семьи Мироновых. Напомним, ранее Мария Миронова показала архивное фото своей бабушки. К слову, тезка актрисы пережила своего знаменитого сына Андрея Миронова. Артистка ушла из жизни в ноябре 1997 года. Ей было 86 лет.