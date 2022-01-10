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Михаила Ефремова попросили освободить

Михаила Ефремова попросили освободить

71-летний народный артист России Борис Щербаков выступил за условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП в пьяном состоянии. Сейчас заключенный находится в колонии общего режима в Белгородской области, и пребывать там ему осталось шесть лет и несколько месяцев.

"В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила", — заявил Щербаков в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".

По его словам, отец Ефремова Олег Николаевич, притом что выпивал, никогда не был замечен за ездой в нетрезвом состоянии. И если бы он был жив, то перенес бы инфаркт, узнав о ДТП со смертельным исходом, в которое попал его сын, добавил артист.

Я думаю, что он ничего не сказал бы сыну — у него был бы инфаркт, он бы просто не пережил этого!

Как сообщал Ruposters, ранее прокуратура посчитала Михаила Ефремова бесполезным для общества.

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По материалам: uposters.ru

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