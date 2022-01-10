"Море положительных эмоций": бурятская УФСИН похвасталась соревнованиями по хоккею со швабрами

Вадим Карасев

Управление Федеральной службы исполнения наказания по Бурятии придумало новое применение для швабр – заключенные сыграли с ними в хоккей. Соревнования провели в преддверии Дня зимних видов спорта в ИК №7 для женщин в Улан-Удэ.

В пресс-службе УФСИН рассказали, что каждый из заключенных "получил море положительных эмоций и заряд бодрости", а победителем признали второй отряд.

Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее хоккей с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Участие в соревновании приняли три команды по 10 человек.

Новость вызвала неоднозначные ассоциации у комментаторов в сети на фоне недавнего скандала о пытках в колонии и на данный момент недоступна.