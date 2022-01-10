На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат





Еще в прошлом году студия 343 Industries сообщала о планах отключить серверы игр франшизы Halo на Xbox 360. Касается это, в том числе, игр франшизы, которые работают на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости. Остаются последние дни до отключения серверов — это произойдет уже 13 января 2022 года.

В зависимости от конкретной игры франшизы Halo, у игроков пропадут различные возможности. Выше можно видеть изображение, где разработчики указали, какие конкретно функции для каких игр будут недоступны после отключения серверов. Игроки смогут и дальше проходить однопользовательские кампании — в этом плане никаких изменений не будет, но у них, к примеру, пропадет возможность разблокировать часть многопользовательских достижений.

Напомним, что отключение серверов для игр Halo с Xbox 360 никак не скажется на обновленных проектах, которые входят в Halo Master Chief Collection.