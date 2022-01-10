Небольшой древний краб отличался неожиданно крупными глазами

Вадим Карасев

Палеонтологи исследовали глаза древнего вида крабов Callichimaera perplexa, существовавшего на Земле около 95 миллионов лет назад, в середине мелового периода. Оказалось, что эти крабы обладали очень крупными глазами и были, по мнению ученых, активными хищниками, полагавшимися в охоте на зрение.

Окаменевшие останки Callichimaera perplexa были описаны в 2019 году по образцам, найденным в Колумбии и штате Вайоминг в США (геологическая формация Фронтьер). Размеры найденных крабов варьируются от нескольких миллиметров до двух сантиметров, что также позволяет предположить наличие среди них как молодых, так и взрослых особей.

Из-за странной комбинации анатомических особенностей этот вид иногда называют «утконосом среди крабов». Его тело не имеет типичной крабообразной формы. Большие веслообразные ноги указывают, что эти крабы были активными пловцами, а не жили преимущественно на дне. Ряд его черт, например, маленькое веретенообразное тело и тонкие части ротового аппарата, а также крупные глаза у современных крабов характерны не для взрослых особей, а для поздней стадии личинки, которую зоологи называют мегалопой. Однако найденные особи Callichimaera perplexa имеют признаки половой зрелости, что позволяет предположить, что они взрослые.

«Образцы необычного краба Callichimaera perplexa мелового периода, которые у нас есть, сохранили некоторые очень тонкие ткани глаза, которые обычно не сохраняются, — говорит Келси Дженкинс из Йельского университета. — Они включают в себя фасетки и внутренние оптические ткани. Такая превосходная сохранность встречается редко».

Исследователи сопоставили органы зрения около 1000 живых крабов и окаменевших, включая крабов 15 видов на разных стадиях развития, сравнивая относительный размер глаз и скорость их роста. Callichimaera perplexa стал лидером в обеих категориях. Его глаза составляли около 16 % от размера тела. «Если у чего-то есть такие большие глаза, они определенно очень хорошо видят, — говорит Келси Дженкинс. — Это резко контрастирует с крошечными рудиментарными глазами других крабов, у которых они могут составлять от 1 до 3 % размера тела животного». Скорость роста глаз у Callichimaera perplexa тоже была выше, чем у любого другого краба, которого изучили авторы работы. «Крабы, чьи глаза растут очень быстро, более склонны к зрительному восприятию. Вероятно, они очень хорошие хищники, которые используют свои глаза во время охоты, тогда как медленно растущие глаза, как правило, встречаются у крабов-падальщиков, которые менее зависят от зрения», — говорит профессор Дерек Бриггс из Йельского университета и Музея естественной истории Пибоди.

Результаты работы были опубликованы в журнале iScience.