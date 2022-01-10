Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается первый день первой рабочей недели года. Нумерологи рассказали, каким будет этот понедельник и как числа помогут нам сегодня изменить свою жизнь к лучшему. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов, чтобы решить все поставленные задачи.

Стоит сразу отметить, что нас ждет довольно благоприятный день. Это позитивное время, в которое не стоит сидеть на месте. Если вы хотите исполнить свои желания, необходимо активизироваться в нужной сфере жизни. Также эксперты советуют пользоваться четырьмя психологическими трюками, чтобы ускорить процесс достижения задуманного.

Число-покровитель 10 января

Для начала необходимо провести привычные нам расчеты. Миром правит то число, которое получается при сложении всех цифр даты и порядкового номера дня недели: 1+0+0+1+2+0+2+2+1=9.

Девятка — это число завершения. Им заканчивается отрезок нумерологических чисел. Его свойства просты и понятны. Число 9 требует от нас активных действий во всех сферах. То, что не было завершено до нового года, лучше завершить сегодня или хотя бы начать что-то делать в этом направлении. Всем, кто хочет обрести любовь, необходимо активно знакомиться. Всем, кто хочет стать богаче, нужно получать новые знания и решать текущие проблемы. Нумерологи советуют проявлять инициативу во всем. Главный символ дня — бык, который олицетворяет собой непрерывное движение вперед, смелость, стремительность.





События 10 января из прошлого

10 января 49 года до нашей эры Юлий Цезарь пересек Рубикон вместе со своим войском, что послужило началом гражданской войны. Девятка поможет принять сегодня те решения, которые приведут к необратимым последствиям. Ваша уверенность в себе поможет сделать так, чтобы эти последствия были позитивными.

10 января 1601 года Британская Ост-Индская компания получила право монопольной торговли в Индокитае и на островах Юго-восточной Азии. Это идеальный день для торговли, совершения покупок и в целом для финансовых операций.

10 января 1861 года произошло отсоединение Флориды от США. Девятка не препятствует таким важным решениям, но не гарантирует того, что они будут на сто процентов правильными.

10 января 1966 года между Индией и Пакистаном был подписан договор о прекращении войны. Это тот самый день, когда нужно не начинать конфликт, а прекращать его. Девятка поддержит подобные начинания.

Советы нумерологов на этот понедельник

Сегодня лучше не откладывать на потом инициативы, дела, не пересматривать планы. Действуйте, пока Девятка снабжает нас позитивной энергией.

Постарайтесь отвлечься от мыслей о результате и погрузиться полностью в рабочий в процесс. Если вы будете вовлечены в работу и перестанете отвлекаться на мелочи, результат будет более чем удовлетворительным.

Страх перед неизвестностью — это нормально, но сегодня важно сделать решительный шаг, даже если вам страшно. Рискуйте, если это необходимо и если иного пути к счастью для вас попросту нет.

Успех будет расти пропорционально приложенным усилиям. Девятка не позволит вашим усилиям пропасть без следа. Если вы будете много трудиться, вам улыбнется удача.

В отношениях с людьми важно принимать их такими, какие они есть. Не требуйте от близких и друзей быть теми, кем они по своей сути не являются. За это они начнут вас ценить и уважать еще больше.

Талисманы удачи на 10 января

Главный талисман удачи на этот день — золото. Украшения из данного металла помогут вам обрести мотивацию, преодолеть любые трудности. Также этот металл повысит вашу харизму и обаяние, что тоже сыграют свою положительную роль.

Фигурка или изображение Хотэя. В фэн-шуй Хотэй олицетворяет собой очарование, красноречие. Это один из лучших талисманов для тех, кто хочет стать более продуктивным в общении с людьми.