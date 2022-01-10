Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"

Вадим Карасев

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов премии "Золотой глобус". Среди победителей в главных номинациях — фильм "Власть пса" и сериал "Наследники", в актерских номинациях награды достались Николь Кидман, Кейт Уинслет, Уиллу Смиту, Эндрю Гарфилду и другим.

Традиционной церемонии вручения наград не было: премия прошла без красной дорожки, телетрансляции, номинантов, звезд и журналистов — на мероприятии присутствовали только некоторые члены Ассоциации. И дело не столько в коронавирусных ограничениях, сколько в скандале вокруг премии и вызванного им бойкота со стороны знаменитостей: в феврале 2021 года издание Los Angeles Times выпустило расследование об изнанке "Золотого глобуса" — вскрылись случаи коррупции и проблемы с диверсити (например, среди примерно сотни членов жюри не было ни одного темнокожего). Позже стало известно и о сексизме внутри организации. История громко освещалась в прессе, и голливудские звезды практически единым фронтом выступили с критикой премии. Несмотря на предпринятые организаторами попытки восстановить репутацию (экстренно ввели в состав жюри новых членов, удовлетворяющих требованиям расового разнообразия, и пересмотрели внутренние правила), замять скандал так и не удалось. В итоге практически никто из звезд не поддержал премию в этом году — видеообращения, транслировавшиеся на церемонии, записали только Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис.





Видеообращение Арнольда Шварценеггера





Видеообращение Джейми Ли Кертис

Лидерами по количеству номинаций были фильмы "Белфаст" Кеннета Браны и "Власть пса" Джейн Кэмпион (по семь номинаций), среди сериалов — "Наследники". Прогнозы почти оправдались: "Власть пса" и "Наследники" и забрали призы в главных категориях. В номинации "Лучший иностранный фильм" была представлена картина "Купе номер 6" совместного производства Финляндии и России с Юрой Борисовым в главной роли, но победа досталась японскому фильму "Сядь за руль моей машины". Впервые в истории премии награду получила трансгендерная актриса — ЭмДжей Родригес за роль в сериале "Поза".

Полный список победителей

Лучший фильм — "Власть пса"

Лучший фильм (мюзикл или комедия) — "Вестсайдская история"

Лучший режиссер — Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Лучший сценарий — Кеннет Брана, "Белфаст"

Лучший актер (драма) — Уилл Смит, "Король Ричард"

Лучшая актриса (драма) — Николь Кидман, "В роли Рикардо"

Лучший актер (мюзикл или комедия) — Эндрю Гарфилд, "Тик-так… БУМ!"

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"

Лучший актер второго плана — Коди Смит-Макфи, "Власть пса"

Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос, "Вестсайдская история"

Лучший фильм на иностранном языке — "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший анимационный фильм — "Энканто"

Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер, "Дюна"

Лучшая песня — No Time to Die, "Не время умирать" (Билли Айлиш, Финнеас О'Коннор)

Лучший телесериал (драма) — "Наследники"

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — "Хитрости"

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — "Подземная железная дорога"

Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом сериале — ЭмДжей Родригес, "Поза"

Лучший актер в мюзикле или комедии — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале — Майкл Китон, "Ломка"

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале — Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучший актер второго плана — О Ен-су, "Игра в кальмара"

Лучшая актриса второго плана — Сара Снук, "Наследники"





Премия "Золотой глобус — 2022"Сплетник