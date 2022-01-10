Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"

Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила лауреатов премии "Золотой глобус". Среди победителей в главных номинациях — фильм "Власть пса" и сериал "Наследники", в актерских номинациях награды достались Николь Кидман, Кейт Уинслет, Уиллу Смиту, Эндрю Гарфилду и другим.

Традиционной церемонии вручения наград не было: премия прошла без красной дорожки, телетрансляции, номинантов, звезд и журналистов — на мероприятии присутствовали только некоторые члены Ассоциации. И дело не столько в коронавирусных ограничениях, сколько в скандале вокруг премии и вызванного им бойкота со стороны знаменитостей: в феврале 2021 года издание Los Angeles Times выпустило расследование об изнанке "Золотого глобуса" — вскрылись случаи коррупции и проблемы с диверсити (например, среди примерно сотни членов жюри не было ни одного темнокожего). Позже стало известно и о сексизме внутри организации. История громко освещалась в прессе, и голливудские звезды практически единым фронтом выступили с критикой премии. Несмотря на предпринятые организаторами попытки восстановить репутацию (экстренно ввели в состав жюри новых членов, удовлетворяющих требованиям расового разнообразия, и пересмотрели внутренние правила), замять скандал так и не удалось. В итоге практически никто из звезд не поддержал премию в этом году — видеообращения, транслировавшиеся на церемонии, записали только Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис.


Видеообращение Арнольда Шварценеггера


Видеообращение Джейми Ли Кертис

Лидерами по количеству номинаций были фильмы "Белфаст" Кеннета Браны и "Власть пса" Джейн Кэмпион (по семь номинаций), среди сериалов — "Наследники". Прогнозы почти оправдались: "Власть пса" и "Наследники" и забрали призы в главных категориях. В номинации "Лучший иностранный фильм" была представлена картина "Купе номер 6" совместного производства Финляндии и России с Юрой Борисовым в главной роли, но победа досталась японскому фильму "Сядь за руль моей машины". Впервые в истории премии награду получила трансгендерная актриса — ЭмДжей Родригес за роль в сериале "Поза".

Полный список победителей

Лучший фильм — "Власть пса"

Лучший фильм (мюзикл или комедия) — "Вестсайдская история"

Лучший режиссер — Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Лучший сценарий — Кеннет Брана, "Белфаст"

Лучший актер (драма) — Уилл Смит, "Король Ричард"

Лучшая актриса (драма) — Николь Кидман, "В роли Рикардо"

Лучший актер (мюзикл или комедия) — Эндрю Гарфилд, "Тик-так… БУМ!"

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"

Лучший актер второго плана — Коди Смит-Макфи, "Власть пса"

Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос, "Вестсайдская история"

Лучший фильм на иностранном языке — "Сядь за руль моей машины" (Япония)

Лучший анимационный фильм — "Энканто"

Лучший оригинальный саундтрек — Ханс Циммер, "Дюна"

Лучшая песня — No Time to Die, "Не время умирать" (Билли Айлиш, Финнеас О'Коннор)

Лучший телесериал (драма) — "Наследники"

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) — "Хитрости"

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — "Подземная железная дорога"

Лучший актер в драматическом сериале — Джереми Стронг, "Наследники"

Лучшая актриса в драматическом сериале — ЭмДжей Родригес, "Поза"

Лучший актер в мюзикле или комедии — Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Джин Смарт, "Хитрости"

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале — Майкл Китон, "Ломка"

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале — Кейт Уинслет, "Мейр из Исттауна"

Лучший актер второго плана — О Ен-су, "Игра в кальмара"

Лучшая актриса второго плана — Сара Снук, "Наследники"


Премия "Золотой глобус — 2022"
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус — 2022"
Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии
Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Латексные краски для стен и потолков Flugger
Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья, ведь оно заберет все внимание
Невеста отказалась приглашать подругу на свадьбу из-за этого платья,
Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно и на это есть причина
Это первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице, но ей можно
Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
Из Game Pass сегодня удаляют игру PUBG: Battlegrounds
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Дочка Эммануила Виторгана испугалась Санта Клауса (видео)
Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда
Иван Янковский считает своего сына «реинкарнацией» прадеда
США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и ноутбуков
США запланировали запретить ввоз в Россию телефонов, телевизоров и
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Овнов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Овнов
Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные подсветки
Для Xbox Series X компания Finesse Mods выпускает светодиодные
На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат
На этой неделе серверы игр Halo для Xbox 360 отключат

Топ на сегодня

Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
Тимати приучает к экстриму двухлетнего сына
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и другие новости из мира ИИ
В России протестируют беспилотный LADA, Google разработает AR-очки и
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Максим Галкин откровенно рассказал о ссоре с Александром Масляковым
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Хакеры вывели с горячего кошелька биткоин-биржи LCX почти $7 млн
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана
Пропавший Илья Глинников нашелся в горах Казахстана

Еще по теме

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Золотой глобус-2017: список номинантов
Почему звезды собираются бойкотировать "Золотой глобус — 2022": главное о премии
Звездный час дочерей Сильвестра Сталлоне: титул трех мисс "Золотого глобуса" и поздравление от отца