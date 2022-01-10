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Обряд прощания с прошлым на Старый Новый год — 2022

Обряд прощания с прошлым на Старый Новый год — 2022

Старый Новый год — отличное время для того, чтобы попрощаться с прошлым, которое не изменить и никак не исправить. Простой обряд поможет обновить энергетику и начать 2022 год с позитивных моментов, необходимых для счастливой жизни и создания успешного будущего.


В ночь с 13 на 14 января 2022 года мы вновь проводим Старый год, и в это время каждый обряд набирает силу. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют попрощаться с прошлым, чтобы оно больше не влияло на события настоящего и будущего.

Проводить обряд важно с позитивным настроем, не сожалея о прошлом, которое пора предать забвению. Безусловно, вычеркивать из жизни все не имеет смысла: опыт, даже если он был негативным, поможет в будущем избежать похожих проблем.

Перед тем, как начать обряд, важно трижды умыться проточной водой, а затем зажечь белую свечу. Ее энергетика будет очищать пространство и разум от негатива. После этого нужно взять любую коробку, по желанию украсить ее.

В коробку складывают вещи, напоминающие о болезненном прошлом или пишут записочки, в которых указывают те события, которые пора оставить за спиной. Это могут быть фотографии, одежда, вырезки из журналов или газет. Собранные вещи помещают в непрозрачный темный пакет, приговаривая:

«С прошлым прощаюсь, ночь новогоднюю с позитива начинаю, двери прошлого закрываю».


Коробочку выносят из дома, сжигают или выбрасывают в помойку, а затем идут домой, не оборачиваясь и ни с кем не разговаривая.

После этого на листке бумаги пишут позитивные фразы, которые помогут начать новый этап жизни, который обязательно будет счастливым. Написанное помещают в красный конверт и запечатывают воском белой свечи, а затем кладут под новогоднюю елку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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