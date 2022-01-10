Off-duty: Ирина Шейк c дочерью Леей на прогулке в морозном Нью-Йорке

Вадим Карасев

6 января Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения — модели исполнилось 36 лет. В честь этого события она поделилась в инстаграме архивными кадрами из детства и юности — того времени, когда Ирина еще жила в России. Вспомнить историческую родину ее, впрочем, могла бы заставить и погода. В первую неделю года в Нью-Йорке похолодало, так что для традиционной прогулки с дочерью Леей Шейк пришлось основательно утеплиться.

На улице модель появилась в пуховике Burberry стоимостью чуть более 230 тысяч рублей и шерстяной шапке. Лея, которой пришлось забыть о своих нарядных платьях и ярких пальто и тоже кутаться в парку и шарф, кажется, погодой была не очень довольна. Но девочка не капризничала и послушно шла за руку с мамой, хотя коляску Шейк по-прежнему предпочитает держать наготове.





Ирина Шейк с дочерью ЛеейНадя Бесчетникова