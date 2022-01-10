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Официально анонсирован Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию

Официально анонсирован Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию


Студия Croteam официально анонсировала сегодня Serious Sam: Siberian Mayhem — новые приключения во вселенной Serious Sam, которые перенесут игроков в Россию. Ходили слухи про этот анонс, были предположения, что игроков ждет DLC для Serious Sam 4, но это не так.

Serious Sam: Siberian Mayhem — это самостоятельное дополнение к игре, которое заявлено к релизу на 25 января 2022 года, но пока только на PC. Выйдет ли дополнение на Xbox и Playstation — не сообщается.








В описании Serious Sam: Siberian Mayhem в Steam говорится, что игрокам предстоит преследовать генерала Брэнда:

Исследуйте просторы России в попытке настичь предателя генерала Брэнда, который всегда на шаг впереди Сэма. Путь будет долгим и ой каким занимательным! Дополнение Serious Sam: Siberian Mayhem разработано Timelock Studio совместно с Croteam и представляет новый взгляд на уже знакомое приключение, полное забытых историй, неизведанных мест и фирменных перестрелок Сэма с ордами Ментала.

Стоимость дополнения пока не называется.


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По материалам: newxboxone

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