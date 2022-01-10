Официально: Forza Street закрывается этой весной





В 2019 году игра Forza Street вышла на компьютерах, а вместе с тем и на мобильных устройствах — iOS и Android. Проект представляет собой аркадные гонки, и он возник на основе игры Miami Street. В этом году поддержка игры полностью прекращается, о чем официально объявили через службу поддержки Forza.

Весной этого года игра Forza Street будет окончательно закрыта. Последнее обновление для игры вышло сегодня — 10 января 2022 года. Вместе с последним обновлением, сегодня в игре закрывается магазин встроенных покупок. После весны 2022 года играть в Forza Street нельзя будет ни в каком виде. Указано, что игроки, у которых установлен проект, при его старте будут видеть информацию о закрытии игры.

Разработчики отмечают, что игрокам, которые приобрели валюту внутри Forza Street, вернут все потраченные за последние 30 дней деньги. Указано, что это будет сделано «в качестве любезности», несмотря на тот факт, что все покупки являются окончательными.