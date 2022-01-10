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Охраняющие госграницу добровольцы получат льготы

Охраняющие госграницу добровольцы получат льготы

Тема: Какие законы вступают в силу


00:37  Автор: Дмитрий Литвинов



В России будут предоставлять меры поддержки и льготы гражданам, принимающим на добровольных началах участие в защите государственной границы страны. Соответствующий закон вступил в силу с началом 2022 года.

Закон обеспечил органам власти регионов и местного самоуправления право осуществлять материальное стимулирование, предоставлять льготы и компенсации гражданам, участвующим на добровольных началах в защите госграницы. До его принятия льготы были положены только дружинникам, участвовавшим добровольно в охране общественного порядка, и внештатным сотрудникам полиции.

В пояснительной записке к документу отмечено, что возможность участия добровольцев в защите границы уже прописана в законе «О государственной границе РФ». В защите границы участвуют 12 393 гражданина в составе 1216 добровольных народных дружин. Также пограничным органам оказывают содействие около тысячи членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, предоставляются льготы и компенсации, а в других — нет, отмечали авторы инициативы.

В 2020 году с участием добровольцев задержано более пяти тысяч нарушителей пограничного законодательства, изъято 27 килограммов наркотиков, 16 единиц огнестрельного оружия и 123 единицы боеприпасов.

Законы, вступающие в силу 1 января


По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимира Сипягина (фракция ЛДПР), закон направлен на формирование единого подхода к добровольному содействию охране госграницы, который будет действовать для всех регионов. Это даст субъектам возможность вовлечь граждан в охрану безопасности страны, а также будет способствовать патриотическому воспитанию детей, единству армии и граждан.

«Важен и аспект социальной поддержки, — отмечал он при рассмотрении документа. — У нас во Владимирской области есть страховка для граждан, участвующих в организации защиты общественного порядка. И это правильно, ведь эти люди подвергают свою жизнь опасности».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#волонтеры

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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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