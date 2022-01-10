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«Океан» завершает набор в Школу подготовки вожатых

«Океан» завершает набор в Школу подготовки вожатых

Школа подготовки вожатых Всероссийского детского центра «Океан» начнёт свою работу 1 февраля, подать документы на обучение можно до 20 января, сообщает Минпросвещения России.

Заявки принимаются от представителей всех регионов России: от молодых людей, имеющих высшее профессиональное и среднее профессиональное педагогическое образование, основное общее и среднее общее образование, а также от студентов 3-х и 4-х курсов вузов и колледжей.

Лучших участников заочного конкурса приглашают на психодиагностическое тестирование и психолого-педагогическое собеседование, затем происходит зачисление в Школу подготовки вожатых, где будет проводиться обучение методикам и технологиям общения с детьми, специфике работы с временным детским коллективом.

Заполненная анкета с фотографией принимается по электронной почте [email protected]

Всероссийский детский центр «Океан» имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по профессиональному обучению. Теперь выпускники Школы подготовки вожатых будут проходить итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена, затем они получат свидетельство установленного образца о прохождении профессионального обучения по профессии «вожатый».

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Центр работает в круглогодичном режиме.

# Общество

По материалам: edu.ru

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