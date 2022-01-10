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"Особняк Бэтмена" Ментмор Тауэрс внесли в реестр аварийных зданий

"Особняк Бэтмена" Ментмор Тауэрс внесли в реестр аварийных зданий

Замок Ментмор Тауэрс в графстве Бакингемшир, показанный в целом ряде голливудских фильмов, оказался в списке аварийных строений. Как сообщает британская пресса, особняк сейчас в таком состоянии, что на его восстановление потребуются десятки миллионов фунтов стерлингов.

Здание было возведено между 1851 и 1854 годами для семьи Ротшильд. В собственности семейства оно оставалось до 1970-х, в дальнейшем было продано фонду проповедника Махариши Махеш Йоги — тот собирался открыть в замке отель для медитации. Далее строение перешло в собственность инвестора Саймона Халаби, который тоже думал превратить его в гостиницу. Замок должен был стать первым в Англии шестизвездочным отелем с более чем 170 номерами люкс. Однако бизнесмен, в свое время являвшийся богатейшим человеком Великобритании, обанкротился, и все последние годы замок пустует.

Широкой публике здание известно благодаря многочисленным фильмам, которые в нем снимались. Наиболее известные из них — "Бэтмен. Начало" Кристофера Нолана (там это был особняк Брюса Уэйна), "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика, а также "Мумия возвращается", "Перо маркиза де Сада" и другие. В замке Ментмор Тауэрс снимались и некоторые клипы, в том числе видео Spice Girls 1998 года на песню Goodbye.


Актер Кристиан Бейл спускается по ступеням замка Ментмор Тауэрс в фильме "Бэтмен: Начало"

Новые фотографии, сделанные внутри замка, появились в  инстаграм-аккаунте @places_forgotten, посвященном заброшенным строениям. Судя по снимкам, у здания протекла крыша и частично обрушились потолки, не в лучшем состоянии и стены, с которых отвалились обои. Хотя в особняке по-прежнему стоит мебель, а его интерьеры почти не изменились с тех времен, когда там снимали кино.

Сложно сказать, сможет ли кто-то исправить ситуацию, это будет слишком дорого... Печально, учитывая историю этого роскошного особняка и все, что здесь снимали,

— поделился впечатлением от увиденного создатель аккаунта Бен Джеймс.


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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