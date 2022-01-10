От пляжей Мальдивских островов до горнолыжных склонов Куршевеля: где и как звезды провели новогодние праздники
Рождественские и новогодние каникулы многие звезды традиционно проводят вдали от дома. Кто где отдыхает в начале января, смотрите в нашей подборке.
Многие знаменитости отправились на популярные пляжные курорты и охотно публикуют фото в купальниках. У отечественных звездных туристов в этом сезоне популярны не только Мальдивы или ОАЭ, которые традиционно пользуются спросом, но и Мексика. В край текилы и древних цивилизаций улетели Настя Ивлеева, Оксана Самойлова и Джиган с детьми, Наталья Османн, Елена Крыгина и украинская певица Надя Дорофеева.
Алеся Кафельникова не изменила своим предпочтениям и улетела на остров Бали, проводить время на котором она любила и раньше. Правда, вот программа отдыха заметно поменялась — вместо диких заездов на мотоциклах теперь сплошная безмятежность.
Но далеко не все предпочитают в январе загорать под тропическим солнцем. Кто-то ловит лучи солнца на склонах Куршевеля — французский горнолыжный курорт входит в обязательную программу многих светских дам. Светлана Меткина шумной вечеринкой отмечала свой день рождения, на который заглянули также Ксения Собчак, Григорий Лепс и миллиардер Михаил Прохоров, который когда-то и ввел традицию зимних русских вечеринок в Куршевеле.
А вот Ольга Орлова выбрала направление, которое пока еще не стало мейнстримом среди знаменитостей: певица отправилась к пингвинам в Антарктиду.