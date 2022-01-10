От пляжей Мальдивских островов до горнолыжных склонов Куршевеля: где и как звезды провели новогодние праздники

Вадим Карасев

Рождественские и новогодние каникулы многие звезды традиционно проводят вдали от дома. Кто где отдыхает в начале января, смотрите в нашей подборке.

Многие знаменитости отправились на популярные пляжные курорты и охотно публикуют фото в купальниках. У отечественных звездных туристов в этом сезоне популярны не только Мальдивы или ОАЭ, которые традиционно пользуются спросом, но и Мексика. В край текилы и древних цивилизаций улетели Настя Ивлеева, Оксана Самойлова и Джиган с детьми, Наталья Османн, Елена Крыгина и украинская певица Надя Дорофеева.

Алеся Кафельникова не изменила своим предпочтениям и улетела на остров Бали, проводить время на котором она любила и раньше. Правда, вот программа отдыха заметно поменялась — вместо диких заездов на мотоциклах теперь сплошная безмятежность.





Полина ГагаринаПолина Гагарина с дочерью Мией









Тина Кунаки





Настя Ивлеева





Настя Ивлеева с мамой и братом









Оксана Самойлова и Джиган с детьмиЛяйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева и Павел ВоляСальма Хайек





Алеся Кафельникова





Надежда Оболенцева





Ирина ДубцоваВиктория Шелягова









Эльза ХоскНаталья Давыдова









Бар РафаэлиДарья Клюкина





Наталья ОсманнНадя ДорофееваКатерина ШпицаДима БиланСергей Лазарев





Дэвид Бекхэм





Елена КрыгинаСтефания МаликоваКристина Орбакайте

Но далеко не все предпочитают в январе загорать под тропическим солнцем. Кто-то ловит лучи солнца на склонах Куршевеля — французский горнолыжный курорт входит в обязательную программу многих светских дам. Светлана Меткина шумной вечеринкой отмечала свой день рождения, на который заглянули также Ксения Собчак, Григорий Лепс и миллиардер Михаил Прохоров, который когда-то и ввел традицию зимних русских вечеринок в Куршевеле.

А вот Ольга Орлова выбрала направление, которое пока еще не стало мейнстримом среди знаменитостей: певица отправилась к пингвинам в Антарктиду.





Ксения Собчак

Светлана Меткина





Рената ЛитвиноваДиана МанасирНаталья ЯкимчикОльга Орлова





Ольга КарпутьНадя Бесчетникова