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От пляжей Мальдивских островов до горнолыжных склонов Куршевеля: где и как звезды провели новогодние праздники

От пляжей Мальдивских островов до горнолыжных склонов Куршевеля: где и как звезды провели новогодние праздники

Рождественские и новогодние каникулы многие звезды традиционно проводят вдали от дома. Кто где отдыхает в начале января, смотрите в нашей подборке.

Многие знаменитости отправились на популярные пляжные курорты и охотно публикуют фото в купальниках. У отечественных звездных туристов в этом сезоне популярны не только Мальдивы или ОАЭ, которые традиционно пользуются спросом, но и Мексика. В край текилы и древних цивилизаций улетели Настя Ивлеева, Оксана Самойлова и Джиган с детьми, Наталья Османн, Елена Крыгина и украинская певица Надя Дорофеева.

Алеся Кафельникова не изменила своим предпочтениям и улетела на остров Бали, проводить время на котором она любила и раньше. Правда, вот программа отдыха заметно поменялась — вместо диких заездов на мотоциклах теперь сплошная безмятежность.


Полина Гагарина
Полина Гагарина с дочерью Мией



 



Тина Кунаки


Настя Ивлеева


Настя Ивлеева с мамой и братом



Оксана Самойлова и Джиган с детьми
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Сальма Хайек


Алеся Кафельникова


Надежда Оболенцева


Ирина Дубцова
Виктория Шелягова



Эльза Хоск
Наталья Давыдова



Бар Рафаэли
Дарья Клюкина


Наталья Османн
Надя Дорофеева
Катерина Шпица
Дима Билан
Сергей Лазарев


Дэвид Бекхэм


Елена Крыгина
Стефания Маликова
Кристина Орбакайте

Но далеко не все предпочитают в январе загорать под тропическим солнцем. Кто-то ловит лучи солнца на склонах Куршевеля — французский горнолыжный курорт входит в обязательную программу многих светских дам. Светлана Меткина шумной вечеринкой отмечала свой день рождения, на который заглянули также Ксения Собчак, Григорий Лепс и миллиардер Михаил Прохоров, который когда-то и ввел традицию зимних русских вечеринок в Куршевеле.

А вот Ольга Орлова выбрала направление, которое пока еще не стало мейнстримом среди знаменитостей: певица отправилась к пингвинам в Антарктиду.


Ксения Собчак

 


Светлана Меткина


Рената Литвинова
Диана Манасир
Наталья Якимчик
Ольга Орлова


Ольга Карпуть
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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