Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил впечатляющую боеготовность воздушно-десантных войск России, задействованных в ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.
По его словам, так же быстро российские ВДВ могут появиться в других частях мира, что демонстрирует высокий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил России.
Российские десантники составляют основную часть контингента, задействованного в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, которая началась 6 января по инициативе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. В состав миссии также вошли военные из Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцы не будут участвовать в подавлении беспорядков, заявляли в ОДКБ, а основной их задачей станет охрана стратегических объектов. Они будут оставаться в Казахстане до полной стабилизации обстановки.