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Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии

Переброска российских десантников в Казахстан впечатлила власти Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил впечатляющую боеготовность воздушно-десантных войск России, задействованных в ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

"Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолеты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что РФ действительно имеет подразделения, готовые [действовать], я бы сказал, по первому мановению руки", — сказал чешский дипломат.

По его словам, так же быстро российские ВДВ могут появиться в других частях мира, что демонстрирует высокий уровень боеготовности и боеспособности Вооруженных сил России.

Российские десантники составляют основную часть контингента, задействованного в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, которая началась 6 января по инициативе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. В состав миссии также вошли военные из Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцы не будут участвовать в подавлении беспорядков, заявляли в ОДКБ, а основной их задачей станет охрана стратегических объектов. Они будут оставаться в Казахстане до полной стабилизации обстановки.

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По материалам: uposters.ru

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