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Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN

Первые минуты DLC Pagan: Control для Far Cry 6 опубликовал портал IGN


Уже завтра, 11 января, состоится релиз дополнения Pagan: Control для Far Cry 6. В этом DLC игрокам предложат получше узнать Пэйгана Мина — главного злодея Far Cry 4. Дополнение входит в состав сезонного абонемента, но его можно будет приобрести и отдельно. Как заявляет Ubisoft, это дополнение сочетает в себе элементы «рогалика», напряжённый экшен и уникальный сюжет.

Ниже можно посмотреть 17 первых минут дополнения Pagan: Control для Far Cry 6. Обратите внимание, что в ролике могут быть спойлеры, о чем предупреждают его авторы — портал IGN.


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Игровая область для дополнения про Пэйгана Мина напоминает Кират — вымышленное государство из Far Cry 4.

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По материалам: newxboxone

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