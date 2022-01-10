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Первые самолеты с эвакуированными россиянами вылетели из Казахстана в Москву

Первые самолеты с эвакуированными россиянами вылетели из Казахстана в Москву

Из Казахстана в Москву вылетели три самолета военно-транспортной авиации, которые вывезли из охваченной беспорядками страны пожелавших эвакуироваться россиян.

Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский,

— сообщил РИА "Новости" консул-советник российского консульства в Алма-Ате Владимир Малышев.

Ранее в ситуационно-кризисный центр МИД России стали поступать сотни запросов о вывозе из республики от российских граждан. 8 января посольство России в Нур-Султане анонсировало открытие кризисного штаба для эвакуации россиян.

Среди тех, кто вскоре вернется на родину, — актер Илья Глинников. Ранее в СМИ появилась информация, что родственники не могут выйти на связь с Глинниковым, который отправился в Казахстан покорять пик Талгар. Но позже с ним удалось связаться — все эти дни актер находился в лагере в горах недалеко от Алма-Аты. Утром 9 января его вместе с другими туристами доставили в высокогорный спортивный комплекс Медео, а оттуда в аэропорт.


Илья Глинников

В Казахстане с начала года продолжаются протесты, вспыхнувшие после резкого повышения цен на сжиженный газ, который активно используется в качестве автомобильного топлива. Спустя несколько дней они переросли в массовые беспорядки и противостояние с силовиками.

Погибшие и пострадавшие есть с обеих сторон. По официальным данным, погибло как минимум 16 сотрудников правоохранительных органов и 26 протестующих, пострадало более тысячи человек. Почти 6 тысяч человек задержано.

На фоне охвативших страну протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, возглавил Совет безопасности и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страны — участницы договора согласились направить в Казахстан миротворческие силы.

Из-за ситуации в стране на 30 и 15 процентов соответственно упала стоимость акций двух крупных местных банков — Kaspi Bank и Народного банка Казахстана. В результате состояние четырех казахстанских миллиардеров, включая дочь и зятя первого президента страны Нурсултана Назарбаева, за несколько дней сократилось в общей сложности на три миллиарда долларов.

До 19 января в Казахстане введено чрезвычайное положение.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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