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Почему важно держать кухню чистой: фен-шуй, эзотерика и приметы

Почему важно держать кухню чистой: фен-шуй, эзотерика и приметы

Согласно правилам фэн-шуй, в чистоте нужно держать всю квартиру, однако в первую очередь необходимо убираться на кухне. Эксперты в области энергетики рассказали, почему кухня должна при уборке всегда быть в приоритете.


Ранее мы рассказывали о восьми главных правилах наведения порядка. О них стоит помнить всегда. Помните также и о том, что не достаточно просто убираться. Необходимо делать это правильно, особенно на кухне. 

Что говорят приметы и эзотерика

Приметы говорят о том, что кухня — сердце и очаг дома. Именно это и становится причиной, по которой на кухне важно убираться в самую первую очередь. Приметы говорят нам, что, если оставлять грязную посуду на столе, в доме никогда не будет денежной удачи.

С древности люди замечали, что проблемы с деньгами будут, если смахивать крошки со стола на пол или вовсе на убирать их. Нельзя смахивать их руками. Для этого обязательно нужна тряпка.

На кухне важно абсолютно все — чистота полов, посуды, стола. Также частью уборки должна быть расстановка всего по своим местам. Например, если оставить нож на столе, это может привести к ссорам.


Эзотерические учения утверждают, что именно на кухне проживает домовой. Он очень не любит, когда на кухне грязно, царит беспорядок. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют убираться в первую очередь на кухне. Задабривание домового — это путь к спокойствию и отсутствию опасностей со стороны других потусторонних сущностей. Довольный и добрый домовой оберегает дом от духов, поэтому чистая кухня так важна. Издревле люди убирались в этой части своего дома максимально часто и ответственно относились к порядку.

Что говорит учение фэн-шуй

Восточное учение утверждает, что чистота кухни создает позитивную атмосферу за счет правильного течения энергии Ци. Когда кухня чиста, энергия Ци приходит в дом максимально быстро, что положительно сказывается на всех аспектах нашей жизни: здоровье, любви, делах, настроении, удаче.

Согласно фэн-шуй, убираться на кухне необходимо как можно чаще. Желательно начинать не с нижнего яруса, а с верхнего. Держите шкафы закрытыми, а все принадлежности и посуду расставляйте по местам. Только после этого приступайте к мытью полов. Также очень важно держать в чистоте плиту, варочную поверхность, везде протирать пыль.

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По материалам: dailyhoro.ru

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