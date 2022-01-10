Почему звезды собираются бойкотировать "Золотой глобус — 2022": главное о премии

Вадим Карасев

Кажется, такого открытия сезона кинопремий мы еще не видели. В этом году церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет без звездных гостей, красной дорожки, прессы и сопутствующих вечеринок. Дело не только (и не столько) в COVID-19: почти весь минувший год церемонию окружали скандалы, теперь в Голливуде ее негласно бойкотируют. Рассказываем главное об этой истории.

Где и когда

Церемония вручения "Золотого глобуса" состоится в воскресенье, 9 января, в отеле The Beverly Hilton, по московскому времени она начнется около пяти утра (имеется в виду утро понедельника). Пока не объявлено, где будет вестись прямая онлайн-трансляция вручения и планируется ли она вообще. Телевизионной трансляции не будет.





Ограничения

О привычном формате голливудских церемоний с красными дорожками, вспышками сотен камер и роскошными вечеринками по-прежнему остается только мечтать и ностальгировать. Премия будет вручаться с учетом множества ограничений, связанных с пандемией (в особенности — с ростом количества заболевших из-за появления нового штамма коронавируса). В зал, где будет проходить вручение статуэток, пригласят только "избранных членов Ассоциации и победителей".





Рене Зеллвегер на афтепати церемонии в 2020 году

Зрителей не будет совсем — как и красной дорожки, и традиционного банкета. Все присутствующие в зале обязаны будут предъявить сертификат о вакцинации и отрицательные результаты теста, также обязательны маски и социальная дистанция. Журналистов на вручение не пригласили.





Дженнифер Лопес на церемонии в 2020 годуДжордж и Амаль Клуни на церемонии в 2015 году

Скандал и бойкот

Отсутствие большинства звезд на церемонии объясняется все же не пандемией, а скандальной репутацией, которой успел обзавестись "Золотой глобус". В прошлом году СМИ раскритиковали премию, выяснив, что среди примерно сотни членов жюри нет ни одного темнокожего. Также сообщалось о коррупции внутри Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая проводит церемонию.

Бойкотировать "Золотой глобус" призвали такие знаменитости, как Скарлетт Йоханссон, заявившая, что "часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями некоторых членов HFPA, которые граничили с сексуальными домогательствами", а также Марк Руффало и Том Круз: он даже вернул организаторам все свои "глобусы".

От трансляции события отказалась сеть NBC, с Ассоциацией прекратили сотрудничать Netflix, Amazon и WarnerMedia, а предложение заниматься пиаром премии отклонили более 100 компаний. Нового партнера среди телевизионных сетей для трансляции церемонии Ассоциация так и не нашла, так что все надежды только на онлайн-вариант.





Скарлетт Йоханссон на церемонии в 2020 году

По информации The Guardian, в этом году звезды отказываются вручать статуэтки и получать награды. Почти никто из номинантов публично не поблагодарил Ассоциацию, как обычно это происходило раньше.

Организаторы премии сообщают, что за последние несколько месяцев многие принципы проведения мероприятия были пересмотрены, расширен и состав жюри, которое стало более этнически разнообразным. Однако, как пишет Vulture, свое обещание иметь 13 процентов темнокожих в составе жюри организаторы "Золотого глобуса" не выполнили, а потому:

В целом ответ от индустрии таков: "Все равно недостаточно, попробуйте еще раз в следующем году".

По словам СМИ, в этом году в Голливуде все предпочитают "делать вид, как будто "глобусов" нет вообще" и отказываются комментировать все, что связано с премией.





Анджелина Джоли на церемонии в 2012 году

Тема церемонии

Как говорится в релизе премии, помимо награждения лучших картин 2021 года, ее цель — "осветить обширную благотворительную работу Ассоциации иностранной прессы Голливуда":

За последние 25 лет HFPA пожертвовала около 50 миллионов долларов, которые были выделены более чем 70 фондам, имеющим отношение к развлекательной индустрии, программам стипендий, реставрации кинолент и гуманитарным инициативам. Многие из этих организаций за последние два года сильно пострадали в результате пандемии.





Ведущий

Будет ли ведущий вообще — организаторы премии не объявили до сих пор. Как пишет издание Vulture, "учитывая негласный бойкот премии, можно предположить, что нет". Да и нужен ли он, если, судя по всему, никакого шоу не планируется?

Кто вручает

Вопрос о том, кто будет вручать статуэтки (если, конечно, кто-то из победителей за ними придет), тоже остается открытым. По эксклюзивной информации Variety, никто из звезд, которым предлагалось вручать премии, не согласился посетить церемонию.





Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон на церемонии в 2020 году

Имена номинантов в декабре оглашали президент Ассоциации иностранной прессы Голливуда Хелен Хоэне и — внезапно — Снуп Догг. Объявление номинаций транслировалось на YouTube, причем следили за ним всего 10 тысяч зрителей.

Фавориты

В лидерах по количеству номинаций в этом году — "Белфаст", снятый Кеннетом Браной, с Джуди Денч, Катриной Балф и Джейми Дорнаном в главных ролях, а также "Власть пса" Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст. Обе картины представлены в семи номинациях. В четырех категориях поборются за победу фильмы "Король Ричард", "Вестсайдская история", "Не смотрите наверх" и "Лакричная пицца". По три номинации получили "Дюна" Дени Вильнева, "Быть Рикардо" Аарона Соркина с Николь Кидман и Хавьером Бардемом, а также диснеевский мультфильм "Энканто".

Критики полагают, что лучшим фильмом года в драматическом жанре назовут "Белфаст", а в категории "Комедия или мюзикл" победит "Не смотрите наверх".





Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо в фильме "Не смотрите наверх"

Будет ли "Мисс "Золотой глобус" или "Мистер "Золотой глобус"

Этими титулами на церемониях прошлых лет награждали детей голливудских звезд — как представителей поколения "молодых и перспективных". Данное звание присуждалось во время вручения премии начиная с 1963 года. Однако в 2018-м вместо титула "Мисс/Мистер "Золотой глобус" появился титул "Амбассадор "Золотого глобуса" (решено было сделать данное звание гендерно нейтральным). В последние годы в данной категории были отмечены дети Сильвестра Сталлоне, Пирса Броснана, Спайка Ли, Идриса Эльбы и других известных кинодеятелей. Что будет с "Амбассадором" в 2022-м — непонятно: никаких официальных комментариев на этот счет пока не было.





София, Систин и Скарлетт Сталлоне с ведущим Джимми Фэллоном в 2017 годуМаргарита Дорошевич