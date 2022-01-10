Покалеченного Буйнова госпитализировали с серьезной травмой после падения с лестницы

Вадим Карасев

71-летний Александр Буйнов перепугал своих поклонников, попав в больницу. Популярный артист раскрыл на своей странице в инстаграме, что с ним произошло, сообщает НТВ.

Александр Буйнов опубликовал видеокадры из автомобиля, засветив свою перебинтованную руку с бантиком на травмированной конечности, который завязала супруга Алена.

Как выяснилось, серьезную травму знаменитый певец получил при неприятном падении с лестницы.



Рен-ТВ

"Вот, сломал руку. Едем в госпиталь. Самодельную шину поставили. Левая рука", - цитирует исполнителя "СтарХит".

Артист пояснил, при каких обстоятельствах он сломал левую руку. "Поскользнулся на ровном месте. На лестнице, пошел за собакой. Самое обидное, что перелом случился на лестнице. Всю зиму я гулял с собакой по льду и ни разу не упал. А тут две ступеньки какие-то ерундовые", - посетовал артист.

Под конец видео Буйнов с печалью вспомнил покойного товарища Александра Градского. "Вот и весь веселый репортаж. Сегодня 40 дней. Вот такая судьбина", - отметил артист.

Как писал NEWSTES, ранее Александр Буйнов назвал Градского "талантливым грешником".